ADEPA pidió “esclarecer el incidente” ocurrido en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) pidió este lunes “esclarecer el incidente” registrado en la Sala de Periodistas Acreditados de la Casa Rosada, donde se habría producido la apertura de cajones de uso personal, la falta de algunos insumos y el desorden en pertenencias de algunos cronistas que allí se desempeñan.

“Ante lo ocurrido y frente a la investigación anunciada por las autoridades, ADEPA considera necesario que se esclarezcan los hechos y se determinen las circunstancias y responsabilidades correspondientes”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Este lunes, la Sala de Periodistas de Casa Rosada amaneció con una particularidad: los cajones de los escritorios estaban abiertos, con signos de haber hurgado, y faltaba mercadería de los periodistas acreditados.

La oficina estaba sin llaves, algo que antes de las restricciones manejaban los propios periodistas, y con las luces apagadas. Al ingresar, las cajoneras estaban revueltas y habían desaparecido paquetes de yerba y cartones de leche para el consumo diario.

Hasta entonces el Gobierno intenta determinar qué ocurrió. Lo significativo es que se dio en medio de las fuertes restricciones que impuso la administración libertaria contra la prensa acreditada, que se ve desde hace meses impedida de circular por los pasillos de Balcarce 50.

Con información de la agencia Noticias Argentinas