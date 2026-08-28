Facu Martínez la rompió en el prime time de El Trece

El artista rosarino Facu Martínez marcó un nuevo hito en su carrera en la segunda temporada del reality ‘Es mi sueño’ de el canal El Trece. Cautivó al jurado y se robó la atención de Joaquín Levinton, Jimena Barón, “El Puma” Rodríguez y Abel Pintos.

Joaquín Levinton se quedó observando casi hasta el final y marcó en verde su panel al finalizar la pasada de Facu y Michelle Masson. “Me quedé colgado viéndolos, me gustó y me olvidé que estaba en un programa”, afirmó el vocalista de Turf por su demora en dar el aprobado.

Por su lado Jimena Barón quedó impactada con la voz del artista: “Cantás espectacular y la rompiste, cantás precioso”. La artista se dirigió a Michelle aclarándole que estaba divina, pero que en ese momento «un poco» lo tuvo que elogiar a Facu. El Puma fue por todo y lo catalogó como un caballo ganador: “Usted es un cantante en serio. Creo que es la mejor voz que he escuchado de todos los cantantes en esta temporada”.

Al momento de evaluar la performance, Abel Pintos no escatimó en elogios y lo definió categóricamente como un «gran cantorazo» y lo alentó a que no se guarde el talento que posee.

Sensibilidad y una dupla de vibra latina

Facu Martínez hizo dúo con la modelo y actriz Michelle Masson e interpretaron con mucha entrega el clásico “Vuelve” del boricua Ricky Martín. La versión fue profundamente emotiva logrando una conexión total que traspasó la pantalla.

Los cuatro integrantes del jurado siguieron atentamente la performance de la pareja, y Guido Kaczka, entre aplausos interminables marcaba los cuatro verdes que lograron.

Sobre Facu Martínez y lo que se viene

Desde niño Facu tuvo la certeza de que cantar era su destino. Hoy transita la vida cumpliendo ese sueño, cantando en festivales y sumando fechas. Mientras el rosarino continúa con su participación en el reality “Es mi sueño” ya anunció que el próximo viernes 18 de septiembre va a estar cantando en el Fan Fest de los prestigiosos Juegos Sudamericanos 2026 que se realizan en Rosario. El 19 de septiembre se presenta con un repertorio cargado de baladas y acompañado de piano en el City Center Rosario. Y el 23 de octubre vuelve con la fecha homenaje a las bandas sonoras de las telenovelas argentinas, con la que ya agotó entradas en su primera edición.