Kicillof volvió a disparar contra Milei: “Hay una empresa estatal que genera trabajo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al presidente de la Nación, Javier Milei, por su postura a favor de las privatizaciones, en el marco de la presentación de una planta embotelladora de agua en Ensenada que va a generar miles de litros de agua para enfrentar el fenómeno del Súper Niño previsto para las temporadas primavera-verano.

El jefe de Estado bonaerense criticó al presidente Milei por su política privatizadora, al expresar: “A los que piensan que la eficiencia solo se consigue privatizando, les decimos que acá hay una empresa estatal que genera trabajo bonaerense, justicia social y resultados concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El mensaje completo de Kicillof en X

Se refirió así a la primera planta embotelladora de ABSA Oficial y 62 vehículos destinados a la limpieza y desobstrucción de colectores.

La planta tiene capacidad para producir 8.400 bidones diarios y, junto a las camionetas y camiones, forma parte de las políticas preventivas que estamos tomando frente al posible impacto del fenómeno meteorológico de El Niño.

Plan de prevención y políticas de mitigación del fenómeno del Súper Niño

Este miércoles, el gobernador provincial Axel Kicillof presentó el denominado Plan de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño.

“Resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”, comunicó Axel Kicillof en el Salón Dorado de la gobernación provincial, anunciando una inversión de más de $2,3 billones.

Acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y de Ambiente, Daniela Vilar, el mandatario sostuvo: “Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”.

Kicillof contra Milei y las acciones de los ministros

El gobernador Kicillof arremetió con Milei afirmando: “Lamentablemente tenemos un presidente que niega el cambio climático y, al mismo tiempo, paraliza la obra pública y elimina herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias”.

Y agregó: “No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”.

Además, reforzó su postura argumentando que “no solo no recibimos ningún tipo de acompañamiento, sino que el Gobierno nacional retiene $293.000 millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.

A la crítica sumó que “mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas