Reunión LLA-PRO: los macristas no quieren entregar territorio y postergan un acuerdo electoral

El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, pero sí dijo que quieren reelegir en los distritos donde gobiernan.

En declaraciones a radio Rivadavia este viernes, Cristian Ritondo confirmó: «Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho«.

Sobre las fechas para llegar a un acuerdo con los libertarios, aclaró: «Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene».

«Acuerdo importante»

«Estamos trabajando en esa dirección (del acuerdo). No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene», completó Ritondo.

Las declaraciones de Ritondo ocurren después de la reunión que mantuvo junto con el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, en Casa Rosada y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Lule Menem.

Se trató de la segunda reunión ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.