Corporación Empresaria detectó una pérdida de 235.000 empleos formales desde fines de 2023

Un relevamiento de la Corporación Empresaria de Buenos Aires detectó una pérdida neta de empleos formales privados entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

En un ciclo que combina cierre de comercios e industrias, caída de ventas minoristas y fuerte baja en el uso del transporte público en el AMBA, con una desocupación que ya alcanza al 7,8% de la población activa, un relevamiento privado de la Corporación Empresaria de Buenos Aires registró una pérdida neta de 235.000 empleos formales privados entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

El informe sostiene que este fenómeno no ocurre de manera aislada: se combina con la caída sostenida de las ventas minoristas y con una fuerte baja en el uso del transporte público en el AMBA, en un circuito que se retroalimenta.

De la baja del consumo a los cierres

Según la entidad, la merma de ingresos de los hogares y las subas tarifarias reducen el consumo, eso golpea la facturación de los comercios, provoca cierres, destruye empleo y vuelve a achicar el ingreso disponible, en un ciclo que se repite.

El trabajo, que cruzó datos oficiales de INDEC, CAME, CAC, UIA y consultoras como I+D, IPA y Audemus, detectó además un deterioro en la calidad del empleo: solo 76 de cada 100 trabajadores formales conservan ese estatus un año después de haberlo conseguido, la peor marca de la última década.

La desocupación abierta trepó a 7,8% en el primer trimestre de 2026 —unas 1,72 millones de personas—, 2,1 puntos por encima del nivel de fines de 2023, mientras que la informalidad laboral escaló a 44,2% en el mismo período, con un aumento paralelo de la subocupación.

Pérdida de poder adquisitivo

Las ventas minoristas acumulan caídas en la mayoría de los meses desde abril de 2024, con la excepción de un repunte transitorio durante 2025. El informe atribuye a esa retracción una relación de doble vía con el cierre de comercios: la menor facturación empuja los cierres, y esos cierres, a su vez, destruyen empleo e ingresos que alimentan una nueva caída del consumo.

El transporte público del AMBA también reflejó el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: su uso cayó entre 8% y 31% según el modo de transporte y el período analizado, una baja que la Corporación vincula con los incrementos tarifarios, que crecieron muy por encima de la inflación en el mismo lapso.

Con información de agencia InfoGEI