Fin de ciclo, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: “Duele en el alma, pero es el momento”

Lionel Messi conmocionó al fútbol mundial tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.

Messi realizó el anuncio a través de una sentida carta en sus redes sociales, en la que reconoció que “fue una decisión que dolió y duele en el alma”. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó el comunicado con el que dejó en shock a todos los fanáticos del fútbol.

En el mismo, confesó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes y también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

Por otra parte, expresó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

A su vez, agradeció: “Por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

Finalmente, le agradeció también a su familia “por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, finaliza la carta, sobre la cual reveló que “estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas