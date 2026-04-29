Jorge Macri echó a 5.000 trabajadores de «Veredas Limpias», en su mayoría jefas de hogar

El Gobierno porteño de Jorge Macri despidió a 5000 trabajadores del programa «Veredas Limpias» a través del Decreto 140/26, y afecta principalmente a mujeres jefas de hogar, que representan más del 70% de las personas despedidas.

Organizaciones sociales denunciaron que los despidos se enmarcan en una alineación política entre Jorge Macri y Javier Milei, que ya había dado de baja el programa Volver al Trabajo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, despidió a 5.000 trabajadores y trabajadoras del programa «Veredas Limpias», una herramienta del Ministerio de Desarrollo Humano porteño destinada a la limpieza del espacio público dentro de los barrios populares, en zonas donde no llega el servicio de limpieza convencional. La decisión se formalizó mediante el Decreto 140/26, publicado el 1° de abril, que derogó intempestivamente 88 convenios de trabajo firmados en enero y febrero de este mismo año.

Programa con 15 años de vigencia

Según denunciaron organizaciones sociales, más del 70% de las personas despedidas son mujeres jefas de hogar y único sostén de familia. «Es un programa histórico de más de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires», explicó Walter Córdoba, referente de Barrios de Pie, en diálogo con Tiempo Argentino. «El gobierno está llevando adelante un recorte de programas de capacitación en empleo y de obras de infraestructura en los barrios. Es un recorte que busca eliminar la inclusión laboral también para personas que transitan tratamiento de salud mental», agregó.

La medida generó fuertes críticas en el arco social y político, en un contexto de creciente alineamiento entre el PRO y La Libertad Avanza. «Jorge Macri se está manejando de forma marketinera y pensando solamente en lo electoral, en cómo mostrarse como una derecha dura frente a los sectores populares», señaló Córdoba. La eliminación de «Veredas Limpias» ocurrió en simultáneo con la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de dar de baja el programa «Volver al Trabajo», lo que para los referentes sociales evidencia una sincronización entre ambas administraciones.

La denuncia ya llegó a la Legislatura porteña. Este martes, las organizaciones afectadas realizan una radio abierta para explicar el conflicto ante la sociedad. Según relataron al medio, se iniciaron conversaciones con distintas legisladoras, entre ellas Berenice Iañez, y se comenzó a conformar una mesa de trabajo con las cooperativas involucradas.

Desde Barrios de Pie advirtieron que el objetivo del gobierno porteño es «convertir estos programas de empleo en programas sociales, en un voucher educativo», algo que poco tiene que ver con la experiencia de trabajo cooperativo desarrollada durante años en la Ciudad. «Quieren mostrar una derecha dura frente a los sectores populares y los trabajadores», concluyó Córdoba.

Con información de agencia Infogremiales