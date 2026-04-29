Correo Argentino: reclamaron aumento de sueldo y los echaron

Echaron a más de 350 trabajadores por reclamar aumento salarial en el Correo Argentino según el gremio FOECYT, que denuncia un plan de ajuste que podría alcanzar los 900 despidos.

Desde FOECYT (Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones) señalaron que los despidos se producen en medio de reclamos por recomposición salarial y los calificaron como una maniobra para disciplinar a los trabajadores. Según el gremio, los telegramas comenzaron a llegar en todo el país bajo distintas causales, en lo que definieron como una “campaña” contra quienes impulsan medidas de fuerza.

Correo Argentino: Despedidos por reclamar aumento salarial

“Reclamar un salario digno hoy está penado con el despido”, afirmó Alberto Cejas, secretario general de FOECYT, quien detalló que el sueldo inicial de un trabajador del Correo es de $700.000, una cifra que consideró insuficiente frente a la inflación.

En ese sentido, cuestionó el resultado económico de la empresa. “Es muy simple lograr superávit si bajás 7.000 trabajadores y planchás los salarios. Es como dejar de darle de comer a tus hijos para que te sobre plata”, sostuvo, en referencia a los $28.000 millones de superávit informados por la gestión.

De acuerdo con datos gremiales, la planta de personal se redujo de 18.000 a 11.000 empleados en el último año, lo que representa una fuerte contracción de la dotación.

FOECYT confirmó un paro de 48 horas

En paralelo, FOECYT confirmó la profundización del conflicto con un plan de lucha nacional. La organización declaró el estado de alerta, movilizaciones y medidas progresivas, y ratificó un paro total de actividades por 48 horas para los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El cronograma incluye además jornadas de trabajo a reglamento y una movilización en conjunto con la CGT este 30 de abril, en lo que el sindicato definió como una escalada de acciones frente a la falta de respuestas de la empresa.

Finalmente, Cejas advirtió que esta situación ya impacta en el funcionamiento del servicio. “Tener 7.000 trabajadores menos afecta el servicio. Antes se suplía con horas extras, pero hoy el empleado prefiere trabajar en apps de reparto”, concluyó.

Con información de agencia MundoGremial