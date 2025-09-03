Alivio para el Gobierno: 10 días más de secreto de sumario en el escándalo de las presuntas coimas

Lo dispuso el juez Sebastián Casanello. La medida implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente hasta después de las elecciones del 7/9.

El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga supuesto pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Así las cosas, no habrá novedades del expediente hasta después de las elecciones del 7 de septiembre que se desarrollarán en provincia de Buenos Aires.

La decisión judicial se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a presuntos pedidos de ‘retornos’ a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.

Sin acceso al expediente

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prórrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

Con información de agencia NA