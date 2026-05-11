Llega el Día de los Museos: Entradas gratuitas y actividades especiales.

Los museos públicos de la Ciudad ofrecerán acceso gratuito y actividades especiales los días 16, 17 y 18 de mayo en el marco del Día Internacional de los Museos, que tiene lugar cada 18 de mayo.

La programación incluirá visitas guiadas, talleres participativos, conciertos, proyecciones, propuestas educativas y recorridos temáticos, pensados para visitantes de todas las edades, con el objetivo de celebrar a los museos como espacios de intercambio, aprendizaje y encuentro con la comunidad.

El Día Internacional de los Museos es una iniciativa impulsada por el ICOM, un organismo internacional creado en 1946 que reúne a profesionales y museos de todo el mundo. Esta fecha busca visibilizar el rol fundamental de los museos en el desarrollo cultural, social y educativo de las sociedades, promoviendo su accesibilidad, inclusión y vínculo con las comunidades.

“Un año más conmemoramos el Día Internacional de los Museos, una fecha propuesta por el ICOM que nos invita a repensar a los museos. Es una jornada para imaginar los museos como espacios dinámicos, donde el patrimonio se comparte y se cocrea. Inspirados por esta visión, durante el fin de semana del 16, 17 y 18 de mayo invitamos a toda la comunidad a participar de las propuestas en los museos que integran nuestra red”, expresó la gerenta de MuseosBA del Ministerio de Cultura porteño, Helena Ferronato.

Programa de actividades

SÁBADO 16 DE MAYO

Museo Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309

. Visita guiada: Historias de la historia

Horario: 12 h

. Visita guiada por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de la Nación Argentina.

. Visita guiada: Detectives de la historia

Horario: 16 h

Un recorrido especialmente pensado para que grandes y chicos puedan descubrir la historia de la mano del equipo de Educación del museo.

Museo Casa Fernández Blanco, Av. Hipólito Yrigoyen 1420

. Visita guiada por la exhibición patrimonial

Horario: 14 y 18.30 h

Recorrido guiado por la colección patrimonial del museo.

Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555

Sábados creativos: Color cielo

Horario: 15 h

Taller con inscripción previa para crear una escarapela de color cielo para llevar a la escuela, a la plaza o a la casa de un amigo.

Recorrido guiado por el Salón

Horario: 17 h

. Visita guiada, junto al equipo educativo del museo, por la edición 29a de la Bienal de Arte Textil. A través de este recorrido se podrán conocer las distintas obras y técnicas que forman parte de esta gran exhibición.

Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291

. Visita guiada teatralizada

Horario: 16 h

El Museo Larreta cobrará vida en un recorrido único. De la mano de Elías Figueira Pérez se podrá recorrer la historia y la colección del museo, a través de una visita personificada. Una experiencia dinámica para descubrir el patrimonio desde una perspectiva teatral y diferente.

. Visita guiada por la colección

Horario: 15 y 17 h

Recorrido guiado por la colección permanente del museo.

Museo de la Ciudad, Defensa 187

. IA inteligencia artesanal: diseña tu etiqueta

Horario: 16 h

Taller para infancias y familias de diseño de etiquetas con imprenta manual con tipos móviles.

Museo Perlotti, Pujol 644

. Conciertos íntimos

Horario: 16 h

Presentación de diferentes elencos corales pertenecientes a la Red Coral Argentina.

Museo Fernández Blanco – Palacio Noel, Suipacha 1422

. Ciclo: Viajes Sonoros. Paisajes de la Música Tradicional

Horario: 17 h

Clásicos de cada tierra. Intérpretes: Laura Delogu (canto), Soledad de la Rosa (canto) y Hae Yeon Kim (piano)

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 51

. Proyección de Le Parc: lo probable y lo posible (1967) & charla

Horario: 16 h

Proyección del documental de Emilio Domec sobre la obra de Julio Le Parc, figura central del arte cinético, filmado en 16 mm y premiado en la Bienal de Venecia de 1967. Recientemente restaurado en 4K por el Museo del Cine, el film explora el movimiento, la percepción y la participación del espectador. La función incluirá una charla con Domec y con Rubén Darío Del Grosso, proponiendo un diálogo sobre los vínculos entre cine y artes visuales.

. Proyección de Las corrientes de Milagros Mumenthaler

Horario: 18 h

En la cima de su carrera, Lina, una estilista argentina de 34 años, atraviesa un cambio silencioso tras una entrega de premios en Suiza. De regreso a Buenos Aires, algo se ha desplazado en su interior, desnudando lentamente un pasado que creía cerrado. Con una narrativa sutil, la película explora los pliegues de la memoria y la identidad.

Museo Benito Quinquela Martín, Av. Don Pedro de Mendoza 1835

. Taller: Voces del trabajo en La Boca

Horario: 11.30 h

Creación de un manifiesto colectivo que rendirá homenaje a los diferentes oficios que dieron vida al barrio de La Boca, con una mirada desde el presente.

. Cierre de la exposición “Orilla adentro”

Horario: 15 h

Actividad de cierre de la exposición de Alejandra Fenochio, con música en vivo por el circuito cultural Barracas.

. Visita guiada: “La Boca, un museo a cielo abierto”

Horario: 15 h

Visita guiada por el barrio para conocer las transformaciones que realizaron Quinquela y otros artistas.

Se suspende por lluvia.

. Recorrido por la Casa Museo de Benito Quinquela Martín

Horario: 16.30 h

Museo Moderno, Av. San Juan 350

Ensayo infinito, Taller anual de experimentación artística para adolescentes

Horario: 17.30 a 19.30 h

Un espacio orientado a adolescentes de 11 a 17 años. Se trata de un taller destinado a compartir conocimientos, fomentar la socialización y explorar diversas técnicas y lenguajes, pero también un lugar para reflexionar sobre qué museo les gustaría hacer. A lo largo del año, a partir de un diálogo creativo con las exposiciones temporales y la colección del Moderno, se irá conformando un cuerpo de producciones y conversaciones que den cuenta de las búsquedas personales y colectivas de los asistentes. Con inscripción previa.

Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento S/N

. Visita guiada por el museo y la plaza astronómica

Horario: 11, 14 y 16.30 h

Recorridos por el museo y plaza astronómica en donde los visitantes podrán apreciar representaciones de la Tierra y de la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y otras atracciones que proponen una mirada diferente sobre el lugar del ser humano en el planeta y en el espacio. Las guías del museo acompañarán la visita mientras explican conceptos astronómicos, muestran detalles de la particular arquitectura del edificio y relatan hechos destacados de la historia de la institución.

DOMINGO 17 DE MAYO

Museo Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309

. Visita guiada: Historias de la historia

Horario: 12 h

Visita guiada por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de la Nación Argentina.

. Visita taller: Retratos que hablan

Horario: 15h

Una actividad para toda la familia, que combinará un recorrido guiado por las salas principales del museo con dinámicas y juegos teatrales, en torno a la colección de retratos.

. Visita guiada: Detectives de la historia

Horario: 16 h

Un recorrido especialmente pensado para que grandes y chicos puedan descubrir la historia de la mano del equipo de Educación del museo.

Museo Casa Fernández Blanco, Av. Hipólito Yrigoyen 1420

. Visita guiada por la exhibición patrimonial

Horario: 14 y 18.30 h

Recorrido guiado por la colección patrimonial del museo.

Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291

. Visita guiada por la colección

Horario: 15 y 17 h

Recorrido guiado por la colección permanente del museo.

Museo Fernández Blanco – Palacio Noel, Suipacha 1422

Ciclo: Viajes Sonoros. Paisajes de la Música Tradicional

Horario: 17 h

Clásicos y populares. Intérprete: José Luis Juri (piano)

Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555

. Visita guiada: cita con artistas

Horario: 17 h

Este ciclo de conversaciones se realiza para celebrar la edición 29a de la Bienal de Arte Textil. Cada cita contará con la presencia de tres artistas y brindará la posibilidad de formar parte de un encuentro entre público y artistas. En esta oportunidad el recorrido estará a cargo de Adriana Pascucci, Madelaine Gamondés y Fernanda González Campo.

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735

Música: Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski

Horario: 18 h

Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski presentarán su primer material discográfico como dúo de voz y bandoneón. El repertorio propondrá un recorrido ecléctico por obras de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Ramón Ayala, Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo y Charly García, entre otros creadores argentinos. Las versiones asumirán riesgos expresivos a partir de la improvisación, que desafía permanentemente al dúo en una búsqueda estética personal y auténtica.

Museo Benito Quinquela Martín, Av. Don Pedro de Mendoza 1835

Taller: Voces del trabajo en La Boca

Horario: 11.30 h

Creación de un manifiesto colectivo que rendirá homenaje a los diferentes oficios que dieron vida al barrio de La Boca con una mirada desde el presente.

Cierre de la exposición “Habitares”

Horario: 16 h

Cierre de la exposición con las artistas Erica Aisen, Natalia Biasioli, Cristina Fresca y la curadora Laura Casanovas.

. Visita guiada: “La Boca, un museo a cielo abierto”

Horario: 15 h

Visita guiada por el barrio para conocer las transformaciones que realizaron Quinquela y otros artistas.

Se suspende por lluvia.

Recorrido por la Casa Museo de Benito Quinquela Martín

Horario: 16.30 h

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 51

Proyección de El vampiro negro (1953)

Horario: 16 h

Un médico se obsesiona con capturar a un asesino serial, deteniendo a varios sospechosos sin pruebas concluyentes. Uno de ellos, marginado por su apariencia, es injustamente acusado. Inspirada en M, el vampiro de Düsseldorf, la película construye un clima opresivo atravesado por el miedo, el prejuicio y la paranoia social.

Proyección de El futuro no llegó: “Ensayos audiovisuales UNPAZ”

Horario: 18 h

Programa de ensayos audiovisuales realizados en la Universidad Nacional de José C. Paz. A través de múltiples miradas, las obras exploran la construcción de lo común, las formas de la percepción y las imágenes como espacio de disputa y creación colectiva, desde una perspectiva situada en las periferias.

Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento S/N

. Visita guiada por el museo y la plaza astronómica

Horario: 11, 14 y 16.30 h

Recorridos por el museo y plaza astronómica en donde los visitantes podrán apreciar representaciones de la Tierra y de la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y otras atracciones que proponen una mirada diferente sobre el lugar del ser humano en el planeta y en el espacio. Las guías del museo acompañan la visita mientras explican conceptos astronómicos, muestran detalles de la particular arquitectura del edificio y relatan hechos destacados de la historia de la institución.

LUNES 18 DE MAYO

Museo Casa Fernández Blanco, Av. Hipólito Yrigoyen 1420

. Visita guiada especial en la Casa Fernández Blanco a cargo de la Lic. Silvana Angeli

Horario: 15 h

Recorrido panorámico por el edificio y la colección permanente

Museo Fernández Blanco – Palacio Noel, Suipacha 1422

. Visita guiada especial al Palacio Noel a cargo del Lic. Jorge Cometti, director del museo

Horario: 13 h

Recorrido panorámico por el edificio y la colección permanente

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735

Tesoros del Zorzal por Gabriel Soria, director del museo, y Natalia Scuzarello

Horario: 14 h

La propuesta abordará el recorrido del legado material gardeliano tras la muerte de Carlos Gardel y cómo los distintos ámbitos de colección y conservación contribuyen a su valoración y conocimiento.

Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291

. Visita guiada Enrique Larreta: contexto y orígenes

Horario: 15 h

Recorrido especial por la figura de Enrique Larreta, sus orígenes familiares y genealógicos, y el contexto social de las élites porteñas alrededor de la década del veinte.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 51

Recorrido guiado por la historia del cine argentino a través de la colección del Museo del Cine

Horario: 15.30 h

Recorrido guiado, seguido de una proyección de materiales de archivo. La actividad estará a cargo de Raúl Manrupe, Eloísa Solaas y Carolina Duvier.

EXPOSICIONES QUE PODRÁN VISITARSE DURANTE LOS TRES DÍAS

Horario: sábado 16 y domingo 17 de mayo de 11 a 20 h; lunes 18 de mayo de 11 a 19 h.

Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644

“Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso”

La muestra propone un diálogo entre Rubén Locaso y Antonio Oriana, a partir del volumen como estructura del cuerpo, el espacio y la materia. Lejos de un homenaje conmemorativo, plantea una relectura crítica desde el presente. Se organiza en dos núcleos: Locaso: forma, cuerpo y síntesis y Oriana: construcción, ritmo y abstracción.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Palacio Noel, Suipacha 1422

“III Concurso de Fotografía UE–Argentina 2025”

Esta exposición reúne las imágenes premiadas y seleccionadas del III Concurso de Fotografía Reflejos de la Unión Europea en Argentina, organizado por la delegación de la Unión Europea. Cerca de 3000 obras provenientes de diversos puntos del país se sumaron a la propuesta que invitaba a responder la consigna: ¿Cómo se hace visible Europa en la vida cotidiana argentina?

Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291

“Estrada. El color tejido”

La exposición presenta el proceso y el resultado de la colaboración entre la obra del artista abstracto, Adolfo Estrada, y la labor de tejedores anónimos que trabajan a muchos kilómetros de distancia con métodos ancestrales.

“Intervenciones mínimas V”

La exhibición comprende las obras de Eugenia Correa, artista tucumana que basa sus obras en piezas de la colección permanente del museo (“Susana y los viejos” en Sala Escritorio y los dos retratos de los Archiduques), y Paula Zaccaria, quien realiza diseños inspirados en el plano del jardín patrimonial.

Museo de la Ciudad, Defensa 223

“Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno.”

Exhibición patrimonial basada en el archivo F. G. Profumo y Hno., que reúne cerca de 5000 piezas gráficas impresas del siglo XX. La exposición pone en valor la ephemera gráfica como fuente para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555

“29° Salón Bienal de Arte Textil”

El Museo Sívori es poseedor de una de las colecciones más importantes sobre arte textil en Argentina, receptiva de la labor de artistas textiles de todo el país, garante del desarrollo y la diversidad de la escena cultural. Este Salón es uno de los más destacados estímulos a la labor de artistas textiles de todo el país.

Museo de Arte Popular José Hernández – MAP, Av. del Libertador 2373

“Conservado y guardado, no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas”

Se exponen piezas patrimoniales del MAP que, por diversas circunstancias, no se encuentran dentro de los ejes expositivos del museo. A su vez, producto de las tareas de reacondicionamiento de las Áreas de Guarda, estas piezas artesanales se ven en toda su dimensión de belleza visual, técnica y diseño.

“Bioartesanías: el futuro ya llegó”

Exposición colectiva que reúne piezas artesanales creadas a partir de biomateriales como bacterias, hongos, almidones y residuos orgánicos y vegetales.

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735

“Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña”

Una muestra dedicada a la trayectoria de Ignacio Corsini, uno de los cantores más populares de los años 20 y 30, amigo de Carlos Gardel y admirado por el Zorzal criollo.

Museo Moderno, Av. San Juan 350

Se podrán recorrer las exposiciones recientemente inauguradas “Moderno y MetaModerno. Edición 70 Aniversario”, “Naturaleza arquitecta”, “Océano interior”, “Ana Gallardo: Materiales para la memoria” y “Ariel Cusnir: Desde el origen”, así como “Daniel Basso: Terciopelo Club” y “Máquina Teatro: El Periférico de Objetos”.