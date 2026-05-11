El Riesgo País volvió a bajar de los 500 puntos: ¿Durará esta vez?

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos por la mejora de los bonos argentinos. El indicador ya había descendido por debajo de ese umbral a fines de enero pero duró poco.

El riesgo país de la Argentina perfora los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes 11/5.

El indicador que elabora el JPMorgan se ubica en 498 puntos ante una nueva suba de bonos soberanos.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

Celebración que duró poco

En tanto, el índice MERVAL avanza 0,7% y los ADrs en Nueva Yok también operan con resultados mixtos en el arranque de la rueda.

Cabe recordar que el 29 de enero pasado Javier Milei celebró cuando el Riesgo País cayó por debajo de los 500 puntos al menor nivel de los últimos ocho años, pero el 3 de febrero había vuelto a superar ese umbral en el marco de una caída de las acciones argentinas hasta 33% en Wall Street.

El riesgo país es el diferencial entre el interés que paga un país por su deuda en comparación al interés que paga la Reserva Federal estadounidense por sus bonos, de los más seguros del mundo.