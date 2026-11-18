Agro de Souza se transformó en otra empresa que pidió concurso preventivo en medio de la crisis.

La firma familiar Agro de Souza, con base en Coronel Suárez, inició un concurso preventivo de acreedores para ordenar sus compromisos financieros. La presentación judicial ocurrió el 15 de septiembre y la apertura formal del proceso se resolvió dos días después.

La medida llega en un momento complejo para el mercado de maquinaria agrícola. El rubro enfrenta una mayor competencia de equipos importados, tasas y condiciones de crédito más exigentes y una demanda que muestra señales de lentitud.

El trámite quedó radicado en el fuero civil y comercial de Bahía Blanca con el objetivo de negociar con acreedores y evitar la quiebra. Con este paso, la compañía busca ganar margen operativo mientras reestructura su pasivo bajo supervisión judicial.

Con más de cinco décadas de trayectoria en el sudoeste bonaerense, la empresa nació como un emprendimiento familiar vinculado a la comercialización de equipos para el campo. Con el tiempo amplió su actividad hacia la representación oficial de maquinaria, el negocio ganadero y la generación de energía.

En los balances y registros vinculados a su situación financiera, la compañía expuso el peso de los compromisos acumulados frente a un entorno de ventas más ajustado. El encarecimiento del financiamiento golpeó con fuerza la estructura de costos de firmas que dependen del capital de trabajo.

La crisis en el sector afecta también a otras empresas

Otras compañías relevantes de la industria también atravesaron procesos judiciales o ajustes operativos en los últimos meses.

La apertura del concurso suspende ejecuciones individuales y abre la etapa de verificación de créditos para determinar el alcance definitivo de las deudas. A partir de esa instancia, la empresa deberá presentar una propuesta de pago a sus acreedores.

Para el interior bonaerense y la cadena agroindustrial, el caso refleja las dificultades de sostener la actividad en un contexto económico cambiante. El desenlace de la negociación judicial definirá los plazos y condiciones para la continuidad de la firma.

Con información de la agencia Noticias Argentinas