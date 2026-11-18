La cumbre tripartita entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin concentra la atención internacional durante el encuentro de la APEC en China.

Las tensiones geopolíticas globales convergen en Shenzhen, donde China, Estados Unidos y Rusia protagonizan una cita diplomática sin precedentes en el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC. La cumbre tripartita entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se desarrollará este jueves a las 14.30 hora local, equivalente a las 3.30 en la Argentina.

El aterrizaje del mandatario estadounidense en el Aeropuerto Internacional Bao’an ocurrió este miércoles por la tarde tras un vuelo de dos horas desde Manila. Al pie de la escalerilla del Air Force One, el jefe de Estado anfitrión aguardó al visitante para estrecharlo en un abrazo, gesto que buscó retribuir la recepción oficial brindada en Washington durante septiembre pasado.

El protocolo desplegado en la provincia meridional de Guangdong incluyó alfombra roja, guardia militar de gala, cánticos juveniles y un pasaje aéreo de aeronaves castrenses. Posteriormente, las cámaras registraron un apretón de manos entre el gobernante norteamericano y su par ruso, quienes no coincidían personalmente desde agosto de 2025, antes de ingresar al recinto del foro económico integrado por 21 economías.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el líder asiático expresó: “China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”. Asimismo, manifestó a su invitado su voluntad de lograr una “relación constructiva y estratégicamente estable”, y subrayó el propósito de sostener “profundos intercambios de ideas en los principales temas que conciernen a las relaciones China-Estados Unidos”.

Agenda de conflictos globales y desarme nuclear

La mesa de negociaciones entre las tres superpotencias abordará la guerra en Irán, el conflicto bélico en Ucrania y la reducción de arsenales atómicos tras vencer un tratado bilateral en febrero. Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, esta instancia paralela al foro regional despierta inquietud en el presidente ucraniano Volodimir Zelensky ante eventuales definiciones sobre su país sin participación de Kiev.

Por su parte, el gobernante del Kremlin arribó previamente a territorio chino con una exhibición militar detectada mediante registros satelitales. Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS y dos aviones de transporte aterrizaron en la terminal aérea vietnamita de Da Nang, configurando el primer despliegue de dichas unidades en esa base desde la época soviética.

Durante una bilateral previa entre Moscú y Pekín, el anfitrión afirmó según Xinhua que la sintonía mutua “ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios”. En sintonía, la agencia TASS difundió declaraciones donde el mandatario ruso celebró el trabajo conjunto “espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China”.

Analistas internacionales comparan esta reunión a tres bandas con la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, encabezada entonces por Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. No obstante, fuentes diplomáticas descartaron resoluciones de semejante magnitud, destacando en cambio el rédito simbólico para Rusia frente a cuatro años y ocho meses de intentos occidentales de aislamiento.

Disputas tecnológicas y contactos en Asia

En el plano bilateral, Washington y Pekín mantienen un encuentro paralelo en un resort de lujo atravesado por las restricciones estadounidenses sobre microprocesadores avanzados para inteligencia artificial. La agenda también contempla el caso de presunto espionaje contra Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, junto con reclamos norteamericanos sobre exportaciones de tierras raras y compras agrícolas.

Previo a su escala en suelo chino, el jefe de la Casa Blanca participó en Filipinas de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y del bloque Quad. Allí compartió actividades con los primeros ministros de Australia, Japón e India, tras sufrir un revés electoral doméstico en los recientes comicios legislativos de medio término.

Asimismo, persiste la expectativa respecto a un posible contacto directo con el gobernante norcoreano Kim Jong-un para retomar conversaciones sobre su programa atómico. Consultado por la prensa el martes, el presidente republicano respondió: “Ya veremos qué pasa”, mientras el secretario de Estado Marco Rubio evitó confirmar dicha cita desde Manila.

Respecto a la recepción en Shenzhen, Xinhua consignó que el mandatario estadounidense agradeció la hospitalidad oficial y auguró resultados positivos para el vínculo bilateral. El jueves, la actividad continuará con las sesiones plenarias de la APEC, mientras las potencias intentan encauzar sus diferencias comerciales y estratégicas bajo estricta vigilancia internacional.