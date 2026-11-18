Los gremios de FeTERA y Luz y Fuerza se movilizan este miércoles en el complejo nuclear de Atucha, en Lima. Denuncian parálisis de proyectos nucleares estratégicos.

El gobierno de Javier Milei fijó con precisión qué porción de Nucleoeléctrica Argentina quiere poner en venta: el 44%. Para quienes trabajan en el sector, hay otra cuenta que la Casa Rosada debería explicar con el mismo detalle: cuánto le va a costar al país volver a formar a los técnicos, químicos e ingenieros que se están yendo. Esa discusión llegará el miércoles a la entrada de Atucha, en el partido de Zárate, donde los trabajadores concentrarán contra la privatización parcial de la empresa y la paralización del reactor argentino CAREM.

El Decreto 695/2025 autorizó avanzar con la venta de ese paquete accionario de Nucleoeléctrica, la operadora estatal de Atucha I, Atucha II y Embalse. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el organismo que lleva adelante el CAREM, perdió 389 puestos en el balance de su planta entre noviembre de 2023 y mediados de este año. Son dos instituciones distintas y dos decisiones que los gremios llevan a la misma protesta. En Lima se entiende por qué: allí conviven la experiencia de operar centrales y el esfuerzo de construir un reactor de diseño propio.

El costo «plus» de perder conocimiento especializado

Las 389 bajas netas en la CNEA incluyen despidos, otras desvinculaciones y salidas al sector privado. En octubre, ya fuera de ese período, más de 200 trabajadores adhirieron al retiro voluntario. Los sindicatos vinculan esas adhesiones con el deterioro de los salarios. Para conocer la dotación actual hace falta el balance posterior al retiro: adherir al programa y haber dejado efectivamente el puesto son momentos distintos.

La precisión importa porque el daño se mide también en lo que pasa después de una salida. Cuando se va un especialista que conoce un proyecto desde sus primeras pruebas, queda trabajo por hacer y alguien tiene que asumirlo. Si además se interrumpe la obra, los más jóvenes pierden la oportunidad de aprender al lado de quien ya resolvió esos problemas. El Gobierno puede contabilizar un sueldo menos desde el primer mes. Formar al reemplazo lleva años. Presentar sólo la primera mitad de esa cuenta es una forma bastante cara de hacer economía.

El conflicto alcanza también a la operadora de las centrales. Los gremios denuncian persecución sindical y señalan el caso de Mariano Saleh, químico de Nucleoeléctrica y delegado de ATE. Según la denuncia, la conducción busca desvincularlo. Los trabajadores incorporaron el caso a una convocatoria que también reclama por salarios y por la continuidad de los equipos técnicos.

El reactor modular CAREM-25.

Lo que se juega en el CAREM

El CAREM le daba a la Argentina una tarea concreta en el desarrollo de reactores modulares pequeños: diseñar el suyo y construirlo con capacidades propias. Los trabajadores denuncian que el proyecto quedó paralizado bajo la gestión de Milei. Para Zárate, la consecuencia va más allá de una obra frenada. Un proveedor que deja de recibir pedidos tiene que buscar otro cliente. Un profesional al que se le ofrece un retiro tiene que decidir de qué va a vivir. Ninguno de los dos puede esperar indefinidamente a que cambie la política nacional.

En 1974, Atucha I entró en operación comercial como la primera central nuclear de potencia de América Latina. Medio siglo después, quienes trabajan en ese mismo complejo tienen motivos para exigirle al Gobierno algo más concreto que una defensa de las privatizaciones. ¿Con qué presupuesto prevé terminar el CAREM? ¿Cómo piensa retener a quienes pueden hacerlo? Para ofrecer acciones de Nucleoeléctrica, la Casa Rosada avanzó por decreto. Los trabajadores, que este miércoles se reunirán en Lima, siguen reclamando una decisión igual de concreta para que la Argentina pueda construir su próximo reactor.

Con información de agencia Infogremiales