Escándalo en Paraguay: renunció el fiscal general arrastrado por el caso Ueno Bank.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, presentó este martes su renuncia en medio de las gestiones de la Cámara de Diputados para someterlo a juicio político y de críticas por su actuación en la crisis del Ueno Bank.

El fiscal es cuestionado por su gestión de las investigaciones sobre la entidad bancaria, intervenida por problemas de solvencia, que dejó a cientos de millas de clientes sin acceso a sus depósitos.

Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un período de cinco años, comunicó la decisión, mediante una misiva dirigida al presidente del país, Pedro Alliana, “en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”, reportó el sitio DW.

Horas antes, un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por “mal desempeño de funciones”.

Los legisladores señalaron a Rolón de presunta “conducción deficiente de la investigación” contra Ueno Bank, y por haber “retenido durante siete meses” una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el entonces todavía presidente Santiago Peña, quien finalmente fue acusado por la Fiscalía por asociación criminal y ayer fue internado en una cárcel militar.

El juicio político “terminaría ahí”

La diputada opositora Rocío Vallejo -una de las promotoras del proceso- declaró a la radio ABC Cardinal que si Alliana acepta la renuncia de Rolón “terminaría ahí” el pedido de juicio político, e indicó que el “fiscal adjunto penal más antiguo” debería asumir el cargo de forma interina.

La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a cientos de miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el ahora truncado mandato de Peña.

El exgobernante, que también renunció en su momento sin que el Congreso se pronunciara al respecto por falta de quórum, fue declarado culpable por “mal desempeño de funciones” durante un juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocerse el proceso de resolución contra Ueno.

Con información de la agencia Noticias Argentinas