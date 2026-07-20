Argentina Subcampeón del mundo: Sin Messi y otros jugadores, no habrá festejos oficiales

La Selección Argentina regresa al país este lunes tras la final del Mundial, pero sin varias de sus figuras. Lionel Messi y otros jugadores se quedarán en Estados Unidos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, luego de disputar la final con España por la Copa del Mundo, «algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos» para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Paralelamente, ratificó que una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina, con arribo previsto alrededor de las 17 horas.

La delegación volverá al país en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentina con el Airbus 330-202 matrícula LV-KAN, que salió de Nueva York a las 7:17 (8:17 de Argentina). Se estima que arribará alrededor de las 19 horas. El operativo de llegada estará a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con dos controles: uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo en la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes.

La lista de jugadores que no vuelven al país

Se supo que no todos los futbolistas se subieron al avión. Además del capitán Lionel Messi, quien se quedó en Estados Unidos, país en el que vive, tampoco volverán al país Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso. La ausencia de varias de las figuras del plantel impacta en la posibilidad de realizar los tradicionales festejos con los hinchas.

La incógnita sobre el feriado nacional que había indicado el presidente Javier Milei por la llegada de la Selección argentina continuaba abierta, pero está cada vez más lejana la posibilidad de que haya algún evento en el que participen los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Milei había señalado en su cuenta de X: «Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional».

El comunicado de la AFA

En un comunicado oficial, la AFA expresó su agradecimiento a los hinchas. «En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final. El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos», señalaron.

La AFA manifestó que cada uno de los jugadores de «La Scaloneta» sintió ese apoyo dentro de la cancha y que cada integrante de la delegación «tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar». «El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado. Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán», concluyeron.

Con la ausencia de Messi y otros jugadores clave, los festejos oficiales quedan en suspenso. La decisión final dependerá de los jugadores y el cuerpo técnico, quienes definirán si hay un día de celebración y cómo se llevará a cabo. Mientras tanto, los hinchas que se acerquen al aeropuerto para recibir a la delegación podrán ver a los jugadores que regresaron, pero no contarán con la presencia de las principales figuras del equipo.