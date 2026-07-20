Mientras se espera a la Selección Argentina, Milei decretó que Scioli siga en el Gobierno

El presidente Javier Milei confirmó la continuidad de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. La designación se formalizó mediante el Decreto 606/2026.

El presidente Javier Milei confirmó este lunes la continuidad de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Jefatura de Gabinete. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 606/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto establece que Scioli ejercerá el cargo con carácter «ad honorem» y con vigencia desde el pasado 8 de julio. La medida terminó de despejar las dudas sobre el futuro del dirigente dentro del Ejecutivo nacional después de los últimos cambios que atravesó la Jefatura de Gabinete.

«Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli», señaló el escrito firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En el Decreto 607/2026, también se informó la designación en el cargo de Titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al abogado Ezequiel Galli, con vigencia desde el 8 de julio de 2026.

La trayectoria política de Scioli y su relación con el Gobierno

El exgobernador bonaerense había llegado al cargo durante la conducción de Guillermo Francos y logró conservar su lugar dentro del esquema nacional tras las sucesivas modificaciones que Milei dispuso en la primera línea de su administración. Con la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Santilli, la Jefatura de Gabinete acumula cuatro funcionarios al frente de la coordinación ministerial.

Previo a su llegada a la gestión libertaria, Scioli mantenía un vínculo político de larga data con Francos, quien integró su gestión durante sus años al frente de la provincia de Buenos Aires como presidente del Banco Provincia. Sin embargo, tras la salida del jefe de ministros, el exgobernador profundizó su alineamiento con La Libertad Avanza y expresó en reiteradas oportunidades su respaldo a las políticas impulsadas por Milei.

La continuidad del exreferente del peronismo también adquiere relevancia por su extensa trayectoria política, que comenzó durante el gobierno de Carlos Menem con un cargo similar al que ocupa en la actualidad. Luego, acompañó como candidato a vicepresidente la fórmula presidencial que llevó a Néstor Kirchner al poder, se desempeñó durante dos períodos como gobernador entre 2007 y 2015 y, posteriormente, ocupó el cargo de embajador argentino en Brasil.

El desafío de Scioli en el sector turístico

La confirmación de Scioli al frente de Turismo, Ambiente y Deportes coincide con el inicio de una etapa clave para el sector turístico, en pleno desarrollo de las vacaciones de invierno. El funcionario nacional proyectó «las mejores expectativas» para la temporada 2026, y destacó el impacto de las inversiones privadas, la conectividad aérea y la llegada de visitantes provenientes de Brasil.

Durante una reciente visita a Ushuaia, Scioli puso el foco en el turismo de nieve como uno de los principales motores de la actividad durante los meses de invierno. Según los datos que difundió, la Argentina cuenta con 167 proyectos de inversión turística registrados, mientras que 47 iniciativas ya se encuentran en ejecución con desembolsos cercanos a los USD 2.000 millones.

El optimismo expresado por el secretario convive con la cautela de distintos sectores de la actividad ante la retracción del consumo interno. Los empresarios turísticos advierten sobre estadías más cortas, reservas sobre la fecha y un menor nivel de gasto, por lo que la nueva etapa de Scioli tendrá entre sus principales desafíos sostener el movimiento turístico y traducir los niveles de ocupación en una mayor rentabilidad para el sector. La designación de Scioli y Galli se produce en un momento en que el Gobierno busca consolidar su estructura de gestión, mientras el país espera el regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial.