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Final Argentina – España: la Policía de la Ciudad realizará un megaoperativo con 1.000 efectivos

Final Argentina – España: la Policía de la Ciudad realizará un megaoperativo con 1.000 efectivos.

Final Argentina – España: la Policía de la Ciudad realizará un megaoperativo con 1.000 efectivos.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El Gobierno porteño informó en la tarde de este viernes que desarrollará un megaoperativo de seguridad en el Obelisco y otros puntos de interés de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán el próximo domingo la Selección argentina y España, con un despliegue de 1.000 efectivos.

Los uniformados pertenecen a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías Vecinales 1B y 1D, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, explicaron que se realizará un cierre de vallado en Corrientes, entre Cerrito y Libertad, en tanto que se llevará a cabo el mismo procedimiento en esa avenida, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

En Diagonal (Norte) Roque Sáenz Peña entre Pellegrini y Suipacha se instalará un “Puesto Médico de Avanzada” correspondiente a Defensa Civil de la Ciudad, que funcionará como un hospital móvil para atender eventuales emergencias.

A su vez, las autoridades confirmaron la instalación de paneles fenólicos, mientras que habrá un relevamiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y con drones de la Policía de la Ciudad.

Los helicópteros del Escuadrón Aéreo sobrevolarán la zona y se implementarán cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones del Obelisco.

La Argentina irá en busca de la cuarta estrella ante el equipo europeo desde las 16 y el partido se disputará en el New York Stadium.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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