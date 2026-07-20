Ni las bodegas se salvan de la crisis: más despidos en Bianchi

La bodega también sostiene un esquema de retiros voluntarios para alentar un recorte de personal aún más profundo. «Las indemnizaciones han sido puestas a disposición dentro del marco de la legislación laboral vigente», dijeron.

Pasaron 6 meses desde que Bodegas Bianchi blanqueó su crisis financiera. Y si bien inició negociaciones con sus proveedores para superarla, la situación obligó a la empresa definió una medida drástica: el ajuste de su personal vía despidos.

Para la bodega sanrafaelina, con un mercado interno de años y exportaciones a más de 40 países, los problemas comenzaron con una serie de cheques que no pudo saldar y que ya suman un pasivo superior a los U$S350 millones. Una crisis agudizada por la caída del consumo de vino que golpea a toda la industria.

Más ajuste de personal

La firma reconoce haber adoptado «distintas medidas destinadas a consolidar una operación más eficiente, preservar la sustentabilidad del negocio y sentar las bases para su crecimiento de largo plazo».

Sobre los despidos, desde la bodega sureña lo definieron como la «desvinculación de un número acotado de colaboradores», especificaron al diario local UNO. Y sin precisar forma de pago, aseguraron que «las indemnizaciones han sido puestas a disposición dentro del marco de la legislación laboral vigente».

Pero el plan de ajuste del personal no terminó ahí. De hecho, Bianchi abrió un programa de retiros voluntarios como «alternativa adicional». La plantilla que llegó a superar los 300 empleados en un mejor momento se reduzca ostensiblemente.

«Como parte de esta reorganización, se realizó una adecuación de la estructura y de procesos internos, con el objetivo de optimizar recursos y acompañar la evolución del negocio», resumieron con relación a los retiros voluntarios, cuyas condiciones y nivel de adhesión de los trabajadores tampoco trascendieron.

Mientras tanto, a través de un comunicado el establecimiento reafirmó que la actividad comercial y productiva sigue con normalidad. Y que mantiene «un compromiso con los clientes, proveedores, colaboradores y consumidores».

Con información de agencia Infogremiales