Monteoliva adelantó que Argentina volvería el martes e iría a Casa Rosada en Helicóptero

Los jugadores de la Selección Argentina arribarán en el transcurso del día martes en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, tal como sucedió cuando volvieron de Qatar y tras su arribo al aeropuerto de Ezeiza serían trasladados en helicóptero hacia la Casa Rosada.

Las gestiones fueron iniciadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien comenzó este viernes con las reuniones de planificación del operativo de regreso de la Selección Argentina después del Mundial de Estados Unidos.

Trascendió que habrá una coordinación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la movilización que se registrará en la zona de Plaza de Mayo, porque se descuenta que, independientemente del resultado, la gente irá a recibir a los jugadores por la labor desplegada durante el Mundial.

En el oficialismo precisaron que el encuentro al mediodía contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”, detallaron.

Por otro lado, en Casa Rosada no descartan que si el equipo de Lionel Scaloni triunfa ante España en la definición del torneo exista un decreto consagrando que el próximo lunes sea feriado o con asueto.

“Lo comunicaremos el próximo domingo post partido”, resumieron desde Balcarce 50, dando a entender que la medida se encuentra bajo análisis.

Paralelamente, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una tercera operación especial con destino a la ciudad de Nueva York en respuesta al masivo interés de los aficionados por presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta frecuencia complementaria se suma al esquema de contingencia de la aerolínea de bandera luego de que las dos operaciones iniciales comercializadas para esta instancia decisiva agotaran la totalidad de sus plazas en un lapso inferior a las 12 horas.

El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00. El tramo de ida para este tercer vuelo se ha fijado con una tarifa base desde US$ 2.200 más impuestos, y los tickets ya se encuentran disponibles en los canales directos de la compañía y agencias de viajes asociadas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas