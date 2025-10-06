Atentado contra la Libertad y la Democracia

Las últimas semanas estamos viviendo una etapa que no habíamos visto.

Votamos un nuevo gobierno por el DESASTRE que dejó el anterior con una inflación y una pobreza galopante.

El Populismo dañó mucho el tejido social y gracias a la Juventud, fue Javier Milei el elegido para dar el paso de la reconstrucción.

Pero como casi siempre, el argentino no tiene constancia en sus decisiones (a excepción de cuando vota y está en el Poder un peronista) entonces a otro gobierno que no lo sea, que tenga otra idea, que quiera desarrollar otra cosa, no se lo deja caminar…

Es cierto, el propio gobierno de Milei está reflejando algunos errores ‘tácticos‘ de tiempo politico (que no se habían observado en el primer año) y algunos casos por lo menos que dejan dudas de corrupción, pero a nosotros nos parece bien que pase esto, que se sepa, que todo esté bajo supervisión, pero no somos ‘jueces’ para condenar por anticipado.

Y es lo que está pasando.

Tanta intolerancia e irascibilidad, hasta el punto de no dejar a un partido político hacer campaña, no lo habíamos visto; y queda claro que es algo planificado y realizado con saña, para no dejar a los candidatos de turno que se puedan expresar…

Y me pregunto ¿Qué es ésto?

¿Aquellos que hacen desmanes y actúan con total intolerancia tienen idea lo que nos costó llegar hasta acá?

Sangre, sudor y lágrimas, muchas pérdidas por años y años de golpear los cuarteles, ser intolerantes y no dejar terminar los gobiernos de turno…

Recién desde 1983 logramos «entender» lo que era vivir en Libertad, reconstruir la Democracia y darle continuidad a ésta forma de vida, entonces no podemos ser «golpistas» permanentes, apostar porque se «caiga» un gobierno, ser egoístas y querer volver para la NADA misma, porque no he escuchado UNA SOLA PROPUESTA de la oposición para el futuro de Argentina.

Lamentable lo que están haciendo algunos Argentinos, que no entendieron el «mensaje» de lo que significa y de lo que nos costó, llegar a la DEMOCRACIA ININTERRUMPIDA…

No se puede ser tan intolerante, tan vacío de contenido, tan «inepto» de creer que a través de la violencia, se va a poder construir algo…

Una pena porque será «una vez más» que ésta oportunidad de salir adelante se presenta y algunos Argentinos están «minando» esa alternativa por «ambiciones de poder» inentendibles (cuando hace menos de dos años estuvieron en el Poder y realizaron el «peor gobierno de la Historia», Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entonces nos preguntamos «¿Para que quieren volver»?).

¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta, como un «puñado» de inadaptados puede ganar ésta batalla?

Desde éstas líneas no lo voy a permitir y voy a proponer a todos los lectores que reaccionen y le demos continuidad a éste gobierno o al que sea.

En la ‘vereda de enfrente’ de la violencia, intolerancia, fuerza bruta y capacidad de destrucción.

Estoy a favor de la construcción de una nueva Argentina y de la única manera que se hace realidad, es con más Libertad, con más Democracia y con la idea firme de volver a ser lo que fuimos…

La Democracia y la Libertad hay que defenderla y se hace con nuestras actitudes, no dejar que un partido político (cualquiera sea) se presente, quiera caminar o plantear una propuesta y no dejarlo… No habla bien de los habitantes de esa ciudad, provincia o país…

Apostar a la violencia para callar una voz es apostar a la autocracia y desde éste lugar siempre pero SIEMPRE voy a estar en contra…

No sé si Uds coincidirán conmigo pero es lo que pienso… La Libertad de Expresión es para TODOS, no solo para los medios, para los políticos o los funcionarios, para los que apoyan un partido, una idea o un gobierno, también…

A los que no les guste ahí tienen Ezeiza, Aeroparque o cualquier aeropuerto.. no lo duden, NO LOS EXTRAÑAREMOS…

Más allá de cualquier bandera política, estoy con aquellos que llevan a la Argentina en el corazón…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)