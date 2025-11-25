Aumentó la confianza en el Gobierno de Milei tras la victoria electoral del 26/10

El indicador de la Universidad Di Tella refleja un repunte tras las elecciones de octubre para alcanzar su mejor nivel desde febrero de este año.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei trepó 17,5% en noviembre tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, de acuerdo a la medición realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en noviembre de 2025 un valor de 2,47 puntos, lo que representa un aumento del 17,5% frente a octubre, cuando había subido un 8,1%. Ambos resultados compensan las caídas de agosto y septiembre, situando al indicador en su nivel más alto desde febrero de este año, cuando alcanzó los 2,56 puntos.

El ICG de noviembre es 16,8% menor que el de noviembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (2,97, uno de los picos de esos cuatro años), y 69,8% mayor que el de noviembre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández (1,45), según detalló el reporte al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Eficiencia y honestidad en alza

La mejora del ICG general se replica en los cinco subíndices que lo componen. Crecen Capacidad para resolver los problemas del país a 2,93 (+18,6%), Honestidad de los funcionarios a 2,81 (+12,4%), Eficiencia en la administración del gasto público a 2,32 (+12,6%), Evaluación general del Gobierno a 2,26 (+30,6%) y la Preocupación por el interés general a 2,02 (+16,8%).

El informe puntualizó que “este mes se observa un cambio en la jerarquía relativa de los subíndices: el de capacidad logra superar al de honestidad, aunque ambos se mantienen como los mejor valorados; eficiencia continúa ocupando el tercer lugar y gobierno pasa a ubicarse por encima de interés, que sigue rezagado frente al resto”.

En la segmentación del análisis se observa que el ICG es más alto entre los hombres (2,69 puntos; +16,5%) que entre las mujeres (2,24 puntos; +17,3%), ampliándose la brecha de 0,40 a 0,45 puntos respecto al mes previo.

Jóvenes con mayor confianza

Por grupos etarios, los jóvenes de 18 a 29 años presentan el mayor nivel de confianza (2,92 puntos; +27,5%), seguidos por los mayores de 50 años (2,60 puntos; +17,1%). El segmento de 30 a 49 años se mantiene rezagado con 2,19 puntos (+14,1%).

El ICG aumenta en todas las zonas geográficas del país en noviembre, presentando un “cambio en la jerarquía en las distintas regiones: si bien el Interior (2,69; +15,5%) sigue mostrando el valor más alto, el GBA pasa a ubicarse en segundo lugar (2,16; +27,1%) , por encima de CABA (2,03; +6,3%)”.

En lo que respecta al nivel educativo, el indicador vuelve a alcanzar su máximo (de 2,58 puntos) entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (+15,2% mensual). Siguen quienes completaron el nivel secundario (2,51; con un gran crecimiento, de 37,2%) y, por último, las personas que alcanzaron el nivel primario (1,75; -19,7%), siendo el único segmento que presentó un retroceso en noviembre.

Confianza y optimismo

Por otro lado, el ICG este mes es nuevamente mayor entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,55; +17,5%) que entre víctimas (2,12; +18,4%). La brecha se ubica en 0,43 puntos, por encima de los 0,26 y 0,16 registrados en octubre y septiembre, respectivamente.

Asimismo, la confianza volvió a ser más elevada entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,14 puntos, con un incremento del 2,0%), que entre los que creen que se mantendrá igual (2,51 puntos, con un aumento del 10,1%) o que empeorará (0,47 puntos, +14,6%). En este último grupo, el valor crece tras dos meses de caída.tWOCaA

El relevamiento tomó 1.008 casos en cuarenta localidades de todo el país, con un error estándar de ±0,06 y un intervalo de confianza del 95% entre 2,34 y 2,60 puntos. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 3 y el 14 de noviembre de 2025, apenas unos días después de las elecciones nacionales en las que triunfó el oficialismo.

Con información de agencia NA