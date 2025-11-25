Despidos en Essen y reducción de personal en Panpack

Panpack, histórica fábrica de bolsas para el agro, redujo su planta de 300 a 80 trabajadores. En Essen despidieron trabajadores y ya importan productos.

Por la caída de la producción, la entrada de importaciones y las deudas acumuladas, Panpack SA, ex Panamericana de Plásticos, atraviesa una de las peores crisis de sus más de cuatro décadas en Tucumán. La empresa, dedicada a la fabricación de bolsas para el agro y cuerdas industriales, llegó a emplear a más de 300 trabajadores y hoy apenas quedan unos 80 operarios en la planta de Los Nogales.

La planta arrancó 2025 con unos 100 empleados. Pero a mitad de año se produjo un episodio que marcó un quiebre: 20 operarios fueron detenidos en la portería y se les prohibió ingresar. Desde entonces, la producción de bolsas de cebolla, uno de los rubros que siempre daba trabajo continuo, quedó totalmente paralizada.

La firma ingresó en “convocatoria de acreedores” por su elevado nivel de deudas. El proceso judicial implicó atrasos salariales, reducción de turnos y una drástica caída de la producción.

Mientras Panpack espera una nueva señal de sus clientes o del gobierno, los empleados viven día a día, con la incertidumbre de no saber si la próxima semana, o la próxima zafra, la fábrica volverá a encender sus máquinas.

Essen despide e importa

La caída del consumo e importación de China golpeó a la planta metalúrgica de Essen, ubicada en Santa Fe. La empresa reemplazó el 45% de su producción local y despidió a 30 operarios.

La empresa Essen comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique de personal. Los 30 despidos representan una disminución del 10% de la planta productiva.

El conflicto en la fábrica de cacerolas de aluminio fundido se origina en una decisión de la compañía de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes traídos directamente desde China.

Esta decisión, sumada a la retracción de la demanda interna, paralizó la fabricación de varios componentes.

