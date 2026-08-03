Paliza en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Zamora arrasó en los comicios municipales

El oficialista Frente Cívico por Santiago, espacio político que lidera el senador nacional Gerardo Zamora, obtuvo una amplia victoria en las elecciones municipales celebradas este domingo en Santiago del Estero.

El oficialista Frente Cívico por Santiago, espacio político que lidera el senador nacional Gerardo Zamora, obtuvo una amplia victoria en las elecciones municipales celebradas este domingo en Santiago del Estero y se impuso en los principales distritos de la provincia, entre ellos la Capital y La Banda.

De acuerdo con los primeros resultados del escrutinio, el candidato oficialista Mario Benavente se quedó con la intendencia de la ciudad Capital al reunir el 60,56% de los votos, mientras que en La Banda el postulante Llamil Abdala alcanzó el 51,60%, consolidando el predominio del espacio gobernante.

El Frente Cívico también consiguió victorias contundentes en otros municipios del interior provincial y superó el 50% en localidades como Nueva Esperanza, Campo Gallo, Fernández, Los Juríes y Monte Quemado, entre otras.

Tras conocerse la tendencia favorable, el gobernador Elías Suárez celebró el desempeño electoral del oficialismo y ratificó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto a todos los intendentes, independientemente de su pertenencia política, para continuar con el desarrollo de Santiago del Estero.

El principal espacio opositor, el Frente Justicialista de Integración Municipal, logró imponerse en siete de los 26 municipios que renovaron autoridades, mientras que el resto quedó en manos del oficialismo.

La jornada electoral registró una participación superior al 70% en la mayoría de las localidades, un nivel de concurrencia considerado elevado para una elección municipal.

Aunque en estos comicios se eligieron intendentes y concejales, el resultado también fue seguido con atención por el escenario político nacional. En un año con escasas elecciones, la votación en Santiago del Estero aparece como una referencia para medir el clima político y el respaldo a las distintas fuerzas de cara a las próximas disputas electorales.

El triunfo en la capital provincial

En la capital provincial se impuso el Frente Cívico por Santiago, encabezado por Mario Benavente, con un 60.53%, dejando detrás a La Libertad Avanza con María Beatriz Yunes con 12.29%, Despierta Santiago de Facundo Pérez Carletti con 11.09% y la UCR de Natalia Neme con un 6.03%.

En tanto que, en La Banda, la segunda ciudad de la provincia, los primeros cómputos indican que el Frente Cívico por Santiago con Llamil Abdala se impuso con un 51.56%.

En segundo lugar quedó el Frente Renovador y Progresista de Pablo Mirolo con un 12.58%; Compromiso y Unidad de Roger Nediani con 11.40%, y Despierta La Banda con Lorena Gladys Bazán 8.82%.

El gobernador Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora encabezaron el acto del Frente Cívico por Santiago y celebraron el triunfo del oficialismo en la Capital y en el resto de la provincia.

En primer término, Suárez felicitó a los candidatos electos y aseguró que el Gobierno provincial mantendrá un trabajo conjunto con los nuevos intendentes.

Luego de consagrarse como nuevo intendente de la ciudad Capital, Mario Benavente brindó su primer discurso ante la militancia del Frente Cívico por Santiago, donde celebró el triunfo y aseguró que encabezará una gestión abierta al diálogo y sin distinciones políticas. Campañas y elecciones

“Ha sido un día muy feliz para mí. Agradezco al Frente Cívico por haberme dado la oportunidad de ser su candidato y hoy ser el intendente electo de la ciudad Capital para todos los santiagueños”, expresó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas