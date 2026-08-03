El Servicio Meteorológico alertó por tormentas, ráfagas, caída de granizo y lluvias en 5 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 3 de agosto de 2026, que alcanza a cinco provincias del norte y noreste argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 3 de agosto de 2026, que alcanza a cinco provincias del norte y noreste argentino.

El organismo advirtió por la posibilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes.

Las zonas bajo alerta son Norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, Noreste de Santa Fe, Este de Chaco y Este de Formosa.

Qué dice la alerta del SMN

Según el informe oficial del SMN, las áreas afectadas serán alcanzadas por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa.

Además, el organismo indicó que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla

Frente al pronóstico de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

. Evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas.

. No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

. Mantener cerradas puertas y ventanas y alejarse de ellas durante la tormenta.

. Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

. Si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Con información de la agencia Noticias Argentinas