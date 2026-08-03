Tragedia en Ceuta: la cifra de muertos asciende a 88 mientras continúa la crisis

El Gobierno de Ceuta elevó este lunes a 88 la cifra de migrantes fallecidos durante la irrupción de más de 50 mil personas el pasado jueves a dicha ciudad, mientras siguen las tensiones.

El Gobierno de Ceuta elevó este lunes a 88 la cifra de migrantes fallecidos durante la irrupción de más de 50 mil personas el pasado jueves a dicha ciudad, mientras siguen las tensiones.

En ese contexto, el accionar policial y militar se intensificó en las últimas horas con la instalación de una barrera marítima flotante de 500 metros frente a la playa de Tarajal para frenar los cruces irregulares desde Marruecos.

Desde el jueves y hasta el fin de semana, las autoridades españolas contabilizaron más de 48 mil devoluciones de migrantes marroquíes y, hasta el momento, el gobierno de España reportó un saldo de 72 muertos.

Según la estimación brindada por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, durante una entrevista con ‘El País’, la cifra de personas restantes es de aproximadamente de 5 mil.

El delegado español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, más de mil personas recibieron atención médica desde el inicio de la crisis, mientras que los servicios forenses en Ceuta están bajo una presión considerable.

El gobierno marroquí, por su parte, no brindó declaraciones sobre las muertes, por lo que medios, grupos políticos y familiares de migrantes piden claridad.

En ese sentido, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos indicó en un comunicado que los fallecimientos podrían alcanzar las 130 personas y señaló la existencia de “decenas de desaparecidos y numerosos heridos”.

La mayoría de los fallecidos fueron trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar, a unos dos kilómetros de la Playa del Tarajal que intentaron alcanzar a nado, según reportaron medios internacionales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas