La UEFA amenaza con demandar a la FIFA tras el fallido proyecto impulsado por Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Aleksander Čeferin, titular de la UEFA.

La UEFA advirtió que analiza iniciar acciones legales contra la FIFA luego del fallido proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, para vender participaciones de las futuras ganancias del Mundial a inversores privados, una iniciativa que fue retirada el sábado tras el fuerte rechazo que generó entre las federaciones.

El organismo europeo envió una notificación formal a la FIFA en la que informó que está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias” por el denominado proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise).

Además, solicitó preservar toda la documentación, correos electrónicos y mensajes vinculados al caso, al advertir que cualquier alteración o eliminación de pruebas podría ser considerada destrucción de evidencia.

El plan, que se mantuvo en reserva hasta su revelación, buscaba recaudar 4.200 millones de dólares mediante la incorporación de inversores privados y contemplaba transferir a una nueva estructura el control de los principales activos comerciales y de los torneos de la FIFA.

Sin embargo, la propuesta fue retirada luego de que las 55 asociaciones miembro de la UEFA acordaran boicotear los eventos del organismo mientras permaneciera vigente.

La tensión entre ambas entidades escaló aún más luego de que la UEFA dejara entrever que el objetivo es poner fin al liderazgo de Infantino, al considerar que perdió la confianza del fútbol mundial.

El dirigente suizo, que aspiraba a un cuarto mandato al frente de la FIFA, también enfrenta cuestionamientos internos, ya que incluso el director de operaciones del organismo, Kevin Lamour, aseguró que parte del personal se sintió engañado por la conducción del proyecto.

Aunque Infantino mantiene el respaldo de confederaciones como la Conmebol y la Confederación Africana de Fútbol, además de contar con el apoyo para impulsar la ampliación del Mundial 2030 a 64 selecciones, el rechazo de la UEFA y de otras organizaciones como la AFC y la CONCACAF abrió una nueva crisis institucional a pocos meses del proceso electoral que definirá la conducción de la FIFA en marzo de 2031.

Con información de la agencia Noticias Argentinas