«Barrio por barrio»: Sergio Massa le pide a los gremios que le busquen votos

El precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa cerró un acto junto a las autoridades de la CGT en Tortuguitas, donde llamó a hacer «un último esfuerzo» de militancia de cara a las PASO.

«El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar», afirmó el ministro de Economía Sergio Massa que se mostró con los principales referentes de la central, en consonancia con uno de los cánticos que bajaban de las tribunas.

A la militancia de los gremios de mayor peso, Massa expresó: «Necesitamos un último esfuerzo, que vayan barrio por barrio, explicando que van a votar a Unión por la Patria «.

«País de mierda»

Además, el postulante nacional insistió en contra de los que dicen que «Argentina es un país de mierda», y sostuvo: «Una y cien veces elegiría vivir en esta Patria porque soy hijo de inmigrantes y entiendo lo que es la movilidad social ascendente».

“El domingo se decide a qué argentina vamos. Están ellos intentando plantear la indemnización por despido, la eliminación de los convenios de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante», resaltó el ministro de Economía.

Remarcó además que en un hipotético gobierno suyo tendrá «la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y discutir bajar aún más el impuesto a las ganancias, mejorar las asignaciones familiares y mejorando con suma fija los sueldos más bajos y con paritarias los demás sueldos, recuperando lo que se perdió con el macrismo y con la pandemia».

«Presidente de los trabajadores»

«Hay compañeros que en el 2019 tenían otra esperanza, que nos reprochan no haber recuperado el ingreso, tienen bronca y quizá ganas de no ir a votar. Pero no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina se va a poner de pie», agrego en otro pasaje de su discurso.

Sobre el final, Massa resaltó: «Vamos a ir a trabajar en defensa del trabajo frente a los que consideran una tablita de Excel y un costo», y agregó: «No tengan dudas, voy a ser el presidente de los trabajadores».

Entre los sindicalistas, el único que habló fue el cosecretario general Héctor Daer, aunque lo hizo brevemente casi a modo de presentación del binomio oficialista. «Le decimos conjuntamente con todo el consejo directivo de la CGT que vamos a militar de acá al domingo, y del domingo al 22 de octubre, para llevar nuevamente al peronismo al triunfo», aseguró el referente de Sanidad.

Acompañaron a Massa sobre el escenario la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, entre ellos los otros dos miembros del triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Acuña, como también Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Abel Furlán, José Luis Lingeri, Rodolfo Daer, Jorge Sola, Julio Piumato y Mario Manrique. Asistieron también los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Trabajo, Kelly Olmos.

Se trató de uno de los últimos actos del postulante de UxP antes de las primarias, organizado por la CGT, que se alineó sin fisuras detrás de su candidatura, incluidos todos los sectores que la componen y que conviven en tensión dentro de la estructura gremial. La central obrera ya había recibido a Massa y Rossi semanas atrás en la sede de la calle Azopardo, donde además realizaron un acto en el Salón Felipe Vallese.

Con información de agencia NA