Bochorno para Patricia Bullrich: su hijo cierra locales de Tostado por la caída del consumo

El local de Tostado frente al obelisco, cerrado.

Comenzaron a cerrar locales de la cadena Tostado, que maneja el hijo de la senadora Patricia Bullrich por la caída de la demanda en la gestión Milei.

Tostado, una de las cadenas de mayor crecimiento en la Argentina según su página web, empieza a sentir el impacto de la crisis económica de la gestión Milei. La firma, vinculada a la senadora Patricia Bullrich, cuenta con 56 locales en el país y también en Brasil, España, Italia y EEUU.

La empresa funciona con un sistema de franquicias que está a cargo de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la exministra de Seguridad.

Cafeterías en peligro

La crisis, que en Buenos Aires ya arrastró a varios restaurantes de la Guía Michelin, también llegó a las cafeterías, el negocio que más proliferó en la Ciudad en la última década.

De hecho el Tostado de Corrientes 999, frente al Obelisco, dejó de funcionar la semana pasada. El nombre del emprendimiento desapareció de la marquesina y las persianas no volverán a abrir.

«Fundió el Tostado del Obelisco, vuela el consumo», ironizó El Barón del Merval. «Cerró una que estaba en Vicente López. Creo que es bear market de Tostado», agregó la reconocida tuitera libertal Lady Market, que desde hace tiempo perdió la fe en el Gobierno.

Con información de agencia Infogremiales