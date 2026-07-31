Destrucción laboral en Tierra del Fuego: se perdieron 3.100 puestos de trabajo en 1 año

Según datos del IPIEC, el sector registró en junio de 2026 una contracción interanual del 32,5% en su dotación de personal, acompañada por un contexto generalizado de retracción en la actividad.

El entramado industrial de Tierra del Fuego cerró la primera mitad de 2026 con un fuerte impacto en el empleo registrado. De acuerdo con el último informe elaborado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC), en junio se contabilizaron 6.570 trabajadores en la provincia, lo que representa una pérdida de 3.161 puestos laborales en comparación con el mismo mes de 2025, cuando la plantilla alcanzaba las 9.731 personas. La caída interanual del sector se ubicó así en un 32,48%.

Este retroceso en los niveles de ocupación estuvo acompañado por un menor nivel de actividad en la mayoría de los rubros alcanzados por el subrégimen de promoción industrial de la Ley 19.640, si bien algunas ramas mostraron leves recuperaciones en la medición mensual respecto a mayo.

Golpe al empleo en Tierra del Fuego: situación por sectores

Electrónica: Como principal motor empleador de la provincia, la industria electrónica registró 5.039 trabajadores en junio, una baja del 35,7% interanual. En términos de volumen, la producción alcanzó las 652.205 unidades, cifra que refleja un aumento del 12,1% en relación con mayo, pero que se ubica un 43,9% por debajo de los niveles de junio del año anterior.

Confeccionista: El rubro redujo su dotación a 108 trabajadores, lo que equivale a un descenso del 55,7% frente a junio de 2025. La producción del mes fue de 124.044 unidades (46.041 kilos).

Pesca: La actividad generó 155.120 kilos de producción, marcando caídas del 47,5% frente a mayo y del 45,2% en la comparación interanual. La nómina del sector se mantuvo en 205 trabajadores.

Plástica: Registró una producción de 164.905 unidades y un leve descenso en su plantilla, que llegó a los 643 operarios.

Textil: Reportó una producción de 59.177 metros lineales. Aunque mostró una recuperación mensual respecto de mayo, se mantiene por debajo de las cifras de junio de 2025. El sector sostuvo un total de 194 trabajadores.

Otras Industrias: El rubro fabricó 29.871 unidades durante el mes y empleó a 381 trabajadores.

Los datos oficiales del IPIEC consolidan el panorama de retracción que atravesó la industria fueguina durante el primer semestre del año.

Con información de agencia Mundo Gremial