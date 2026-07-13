Cábala confirmada: la Selección Argentina usará la camiseta suplente ante Inglaterra

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles, desde las 16, por las semifinales del Mundial 2026 y la FIFA confirmó que vestirá la camiseta suplente azul y negra.

El seleccionado nacional triunfó en las dos únicas veces que enfrentó a los ingleses con la indumentaria alternativa, mientras que en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002 jugó con la celeste y blanca y cayó, siendo la primera de ellas envuelta en una gran polémica.

Además, tanto en ambos triunfos como en la actual Copa del Mundo el uniforme alternativo combina el azul con el negro, de diversas maneras, y en los tres certámenes la Selección terminó la fase de grupos de forma invicta.

Después de 24 años

El combinado nacional volverá a enfrentar a Inglaterra en un Mundial, por primera vez en 24 años y, además, por primera vez en una semifinal mundialista.

La cita será el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (horario argentino), en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos, en la antesala de la gran final, en la que ambos equipos ya sabrán quién será el otro finalista, ya que el enfrentamiento entre España y Francia se jugará el martes 14, a la misma hora.

En un enfrentamiento entre dos países enemistados por una circunstancia completamente ajena a lo deportivo, luego de la Guerra de Malvinas de 1982, el representativo argentino volverá a enfrentar a su próximo rival con la camiseta suplente, tal cual lo hizo en sus triunfos en 1986 y 1998.

Los recuerdos de 1986 y 1998

El primero de estos partidos es, sin duda, uno de los más icónicos de la historia del fútbol. Solo cuatro años después del conflicto bélico, la Selección que dirigía Carlos Salvador Bilardo pudo imponerse por 2-1, con un doblete de Diego Armando Maradona.

Ambos inmortalizados con un apodo: el primero fue “La Mano de Dios”, luego de que el talentoso futbolista surgido de Argentinos Juniors se impusiera en una pelota alta ante el arquero Peter Shilton utilizando el puño izquierdo, mientras que en el segundo Maradona superó a cinco rivales, con arquero incluido, y puso el 2-0 parcial.

El segundo encuentro se dio en Francia 1998 y terminó en un triunfo argentino por 4-3 en una tanda de penales, luego de que el equipo argentino consiguiera la igualdad en el último minuto de tiempo reglamentario, con una jugada preparada en un tiro libre que habilitó el disparo del carrilero Javier Zanetti.

Más coincidencias

Tanto en los dos enfrentamientos mencionados, como en el que se disputará este miércoles, la Selección jugó con la camiseta suplente: en 1986 se trataba de una simple camiseta azul, que Bilardo mandó a comprar y bordar en las horas previas al partido, con short negro, mientras que en Francia 1998 también primaba el azul, con la bandera argentina a los costados y el negro aparecía en las medias. En la camiseta actual sobresale el “fileteado porteño” en azul, sobre una base negra.

Entre otras coincidencias se encuentra que en los tres mundiales Argentina llegó al duelo tras superar la fase de grupos de forma invicta, además de que tanto en 1998 como en la actual Copa del Mundo lo hizo con puntaje perfecto, al ganar sus tres partidos.

Además, las coincidencias se reiteran dentro de la propia primera ronda. En las tres ocasiones debió enfrentar y superó a un equipo asiático, con victorias ante Corea del Sur, Japón y Jordania respectivamente, además de un resultado repetido ante un rival de este continente: la Selección ganó por 3-1 ante los coreanos y frente a su par jordano.

Los tres equipos argentinos mencionados llegan, también, con goles desde la defensa en la previa al partido. En 1986 había marcado el central Oscar Ruggeri, en el debut ante el conjunto surcoreano, mientras que en 1998 lo hizo el lateral Mauricio Pineda ante Croacia y en 2026 hubo dos tantos de zagueros: Lisandro Martínez frente a Cabo Verde y Cristian Romero ante Egipto.

De Bilardo a Scaloni

Por último, tanto en la Copa del Mundo de México como en la actual, Argentina tenía DTs con raíces en Estudiantes de La Plata, Bilardo y Lionel Scaloni, que también optaron por quitarle peso al partido desde el contexto.

Bilardo había comentado que “mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas”, y que “el fútbol es una cosa y el problema de las Malvinas otra, cada cosa va por separado”, mientras que en conferencia de prensa Scaloni declaró que no se debe “buscar otra cosa”, con ambos coincidiendo, a pesar de los 40 años de diferencia entre un encuentro y otro, en que “es un simple partido de fútbol”.

Con información de agencia NA