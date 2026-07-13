Farmacéuticos alertan por aumento del 30% por encima de la inflación en los medicamentos

El Sindicato de Farmacéuticos advirtió de un aumento del 30% por encima de la inflación del precio de los medicamentos aplicado por los laboratorios.

El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Argentina (SAFyB), Marcelo Peretta, apuntó contra la «cartelización» de los precios entre los laboratorios privados de la Argentina, luego de una nueva suba inflacionaria por encima del promedio del mes de mayo.

Según datos del INDEC, en mayo la inflación fue del 2,1% pero la suba de los precios de los medicamentos estuvo 30% por encima del promedio inflacionario.

«Cuando analizás los datos del IPC (Índice de Precios del Consumidor) el precio de los medicamentos de mayo fue 30% más que la inflación«, apuntó Peretta.

Contra la venta libre de los medicamentos

El dirigente y referente del Movimiento Plurar sostuvo que «la gente no lo puede pagar y esto demuestra el fracaso de la teoría de Federico Sturzenegger sobre que si se vende medicamentos en los kioscos y en Mercado Libre iba bajar el precio».

Peretta apuntó que «no sólo no bajó el precio, además de banalizarlo y generar riesgo porque la gente se automedica, sino que continuó aumentando«.

Peretta denunció que «en Mercado Libre hay en venta medicamentos recetados, hay anticonvulsionantes, y esto el gobierno lo habilitó con el argumento de que iban a bajar los precios, pero los datos dicen lo contrario».

Con información de agencia Infogremiales