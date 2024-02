Cancillería apoya a 92 exportadores argentinos en la feria de alimentos de Dubái

La Cancillería Argentina anunció este martes que coordina la presencia nacional en Gulfood 2024, una de las ferias internacionales de alimentos y bebidas más importantes del mundo, que se realiza del 19 al 23 de febrero en el centro de convenciones de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Nuestro país participa con una delegación de 92 empresas, que ocuparán los pabellones argentinos presentes en tres sectores: Grains, Beverages y World Food. Estos espacios propios significarán una destacada presencia argentina de 890 m2, en este evento global, que se constituyó como punto de referencia para el mercado mundial de alimentos.

Según información del Centro de Comercio Internacional (ITC), Medio Oriente representa el 7,3% de las importaciones mundiales de alimentos procesados y productos agroalimentarios , con US$ 84.156 millones.

Asimismo, de acuerdo con el INDEC, Argentina es el 16o exportador a nivel mundial de alimentos y bebidas a Medio Oriente . Dentro de esta región, Turquía (US$ 449,5 millones), Egipto (US$ 360 millones) y Arabia Saudita (US$ 312 millones) son los principales compradores de productos al mundo.

Gulfood

Cabe destacar que diversos expertos globales de la industria asisten a Gulfood, lo que representa una oportunidad para las empresas argentinas que quieran posicionar sus productos en el mercado de Medio Oriente y África. En la edición 2023, la feria contó con más de 5 mil empresas de 150 países y más de 11 mil visitantes.

Alejandra Porrini, gerente de Comercio Exterior de la empresa Inalpa, aseguró: “ Participar de Gulfood siempre fue un anhelo que hoy se hace realidad, dado que es una de las ferias de mayor afluencia de visitantes y expositores del mundo. Poder participar de un evento tan importante nos colma de orgullo y de grandes expectativas, por brindarnos la posibilidad de ser parte de esta gran ventana al mundo que son las ferias internacionales”.

Además dijo que “conocer un mercado totalmente diferente a los que estamos acostumbrados a trabajar, con cultura, hábitos y costumbres particulares, nos obliga a ser aún más exigentes en nuestra labor de producir alimentos que formen parte de una oferta exportable de alta calidad y que sea atractiva para los consumidores de esa región”.

«Gran oportunidad»

Inalpa es una empresa santafecina dedicada a la producción y el envasado en latas tanto de hortalizas como de legumbres frescas. Hace 4 años reactivó sus exportaciones y sus productos alcanzan los mercados de Panamá, Uruguay y Cuba.

Por su parte, María Victoria Ricca, export manager de Moolec ValoraSoy Food Ingredients, afirmó: “Gulfood 2024 representa una gran oportunidad de alcance global que nos permite relacionarnos con contactos estratégicos y empresas líderes de relevancia en la industria alimenticia. Estaremos presentes con mayor innovación en ingredientes y apostando a la ciencia aplicada en la alimentación”.

Moolec ValoraSoy Food Ingredients produce y comercializa proteínas vegetales texturizadas. Brinda productos y soluciones personalizadas a clientes en más de 14 países de 3 continentes diferentes.