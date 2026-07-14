‘Charla de DT’ de Javier Milei a sus legisladores por los cambios en el BCRA

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

La reunión tenía el objetivo de coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y avanzar en los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), previo a su envío al Congreso.

Durante el encuentro, el mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, “lleva 91 años de estafa a los argentinos”.

Asimismo, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre los siguientes ejes principales:

▪ Establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato.

▪ Prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional.

▪ Prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

▪ Fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.

▪ Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

▪ Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.