Chau Cúneo Libarona: Mahiques y Viola a Justicia y llora Santiago Caputo

El presidente Javier Milei oficializó la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y designó en su lugar a Juan Bautista Mahiques. El abogado Santiago Viola será su segundo. Derrota para Santiago Caputo.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la salida de Mariano Cúneo Libarona y designó al frente de la cartera al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. El anuncio, realizado a través de las redes sociales del mandatario, pone fin a semanas de versiones y rumores sobre el futuro del área.

“Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”, expresó Milei en su cuenta de X. En el mismo mensaje, el jefe de Estado confirmó que “el nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”. La decisión se da en un contexto de versiones cruzadas sobre el control político de la cartera, en el que el nombre del asesor presidencial Santiago Caputo sonó con fuerza como impulsor de otros candidatos.

El adiós de Cúneo Libarona

La renuncia de Cúneo Libarona no sorprendió en los círculos políticos. El ahora exministro había manifestado públicamente el año pasado su intención de dejar el cargo por cuestiones personales, aunque en aquel momento desde el oficialismo aseguraron que su salida se concretaría después de las elecciones intermedias. “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión”, afirmó el abogado en declaraciones periodísticas, donde agregó que buscará priorizar su salud y su entorno familiar.

Durante su gestión, Cúneo Libarona defendió los avances impulsados desde la cartera, entre ellos la implementación del Código Procesal Penal en diversas provincias y el envío de proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil y al nuevo Código Penal. También destacó que Argentina superó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vinculada al combate contra el lavado de dinero. No obstante, su paso por el Ministerio estuvo atravesado por cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial y político, entre ellos las vacantes en el Poder Judicial y los debates sobre designaciones pendientes.

Mahiques asume con un equipo propio

El flamante ministro llega con experiencia en la función pública y un conocimiento profundo del sistema judicial. Actual titular del Ministerio Público Fiscal porteño, Mahiques también integró el Consejo de la Magistratura y en las últimas semanas había ganado terreno en la consideración interna para ocupar el cargo. En su primer mensaje tras la designación, le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

En una definición que marca su rumbo, Mahiques sostuvo que “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. El nuevo ministro será secundado por Santiago Viola, un abogado muy ligado al círculo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los Menem: Eduardo y Martín.

La interna que no cesa

La designación de Mahiques no fue una decisión sencilla. Durante las últimas semanas, distintos nombres sonaron como posibles sucesores de Cúneo Libarona, en medio de una pulseada interna por el control de un área estratégica. El nombre de Santiago Caputo apareció vinculado a la promoción de otros candidatos, y su entorno no ocultó el malestar por la elección final.

La llegada de Viola como número dos del ministerio es una señal clara del peso que conserva el círculo más cercano a Karina Milei en las definiciones de Gabinete. El abogado, con vínculos directos con los Menem, se perfila como un hombre de confianza para monitorear la gestión cotidiana de la cartera. La combinación entre un ministro con perfil técnico y un segundo con anclaje político puro busca equilibrar fuerzas, aunque la convivencia promete ser un desafío.

Lo que viene

La oficialización del cambio apunta a dar previsibilidad institucional a una cartera estratégica para la agenda legislativa del año. El Ejecutivo anticipó que avanzará con proyectos vinculados a reformas judiciales y a la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial, temas que generan expectativa y preocupación en partes iguales. Mahiques asume con la misión de darle forma a esa agenda y, al mismo tiempo, de gestionar los conflictos internos que ya asoman en el horizonte.

Cúneo Libarona, por su parte, dijo que colaborará con el Gobierno desde el ámbito privado. Su salida, largamente anunciada y finalmente concretada, abre una nueva etapa en un ministerio que, como pocos, concentra las tensiones entre la necesidad de reformas y las disputas de poder que atraviesan a la administración libertaria.