‘Che, Kicillof’: sin autocrítica, Cristina Kirchner culpó de la derrota del 26/10 al gobernador bonaerense

La expresidenta señaló como «error político» la decisión de desdoblar los comicios en una carta a la militancia donde evitó asumir responsabilidades propias.

En una carta dirigida a la militancia peronista titulada «Elección 26 de octubre», la expresidenta Cristina Kirchner realizó un extenso análisis del resultado electoral y lanzó duras críticas a la estrategia bonaerense del oficialismo. Desde su lugar de detención en San José 1111, la exmandataria consideró que el desdoblamiento de los comicios provinciales que definió el gobierno de Axel Kicillof fue «un error político» con consecuencias nacionales.

La crítica al desdoblamiento electoral

«Lo dijimos públicamente el 14 de abril», recordó la exjefa de Estado al citar la decisión de Kicillof de separar las fechas electorales. «Instruí a nuestra fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez», subrayó Cristina Kirchner, agregando que esa estrategia «equivocó el rumbo» y terminó afectando la performance del peronismo en todo el país.

En su análisis, la expresidenta sostuvo que el adelantamiento de los comicios bonaerenses funcionó como un «balotaje anticipado», que permitió reagrupar el voto opositor y condicionó el resultado nacional del 26 de octubre. «No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones», remarcó en un gesto de autocrítica hacia la conducción política de la campaña.

Factores internacionales y judiciales

La exmandataria extendió sus críticas al plano internacional y acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de condicionar la política financiera argentina durante el proceso electoral. «El Tesoro de los Estados Unidos se convirtió en un nuevo e inédito acreedor», señaló al describir lo que denominó una «economía bimonetaria en tensión permanente».

Además, Cristina Kirchner denunció una «ofensiva para romper el peronismo», al vincular su prisión con una «estrategia de disciplinamiento político, mediático y judicial» que, según dijo, busca debilitar al campo nacional y popular. «Van a poner en juego todo lo que haga falta», advirtió. En su repaso judicial, apuntó a la Corte Suprema por decisiones posteriores a la elección, calificando esa jornada como «un día de furia antiperonista».

Llamado a la unidad y ejemplos positivos

A pesar de los reproches, el documento concluye con un llamado a sostener la unidad del peronismo. «Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática», remarcó. «Necesitamos dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje», cerró la exvicepresidenta.

La expresidenta remarcó que «no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos», al citar a Néstor Kirchner, y reivindicó la necesidad de reconstruir el frente político desde la autocrítica y la organización territorial. También mencionó como ejemplos a los gobernadores peronistas que lograron retener sus provincias, entre ellos Sergio Ziliotto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja y Raúl Jalil de Catamarca, a quienes atribuyó una «estrategia de unidad y coherencia» frente a contextos electorales adversos.