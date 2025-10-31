La revacha de Martín Lousteau: consiguió una banca que le sacó a los libertarios

Terminó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 26/10 en la Ciudad de Buenos Aires y el candidato Martín Lousteau finalmente accedió a una banca de diputado nacional.

El actual senador nacional por la UCR Martín Lousteau había quedo expectante tras el escrutinio provisorio que lo dio afuera de la Cámara de Diputados por una pequeña diferencia de votos en los comicios del 26/10.

Este viernes, el escrutinio definitivo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que Lousteau fue finalmente electo diputado.

«Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más«, escribió Martin Lousteau en un posteo en su cuenta personal de X.

De esta forma, La Libertad Avanza pierde 1 banca por la CABA.

«Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así«, se quejó el legislador.

«A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros. Muchas gracias», finalizó Lousteau.