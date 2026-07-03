Chilavert le respondió a Dugarry con un tuit racista tras sus críticas a Paraguay

José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica en la antesala del partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

El exarquero e ídolo José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica en la antesala del partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

El histórico exarquero paraguayo respondió a las declaraciones de Christophe Dugarry con un comentario de tono racista que generó una fuerte repercusión en redes sociales: “Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”, escribió en su cuenta de X, en alusión a la diversidad étnica del plantel francés.

La respuesta llegó luego de que Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, menospreciara a la Albirroja en declaraciones a Radio Monte Carlo y al diario L’Équipe.

El exdelantero aseguró que “Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, son realmente incapaces. Lo repito dos veces, para que quede claro. Ofensivamente son un desastre”.

Chilavert recordó así el cruce entre ambos seleccionados en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. Aquel encuentro terminó igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en el tiempo suplementario con el recordado gol de oro de Laurent Blanc a los 23 minutos del alargue. Francia avanzó a cuartos de final y posteriormente se consagró campeona del mundo.

La publicación del exarquero estuvo acompañada por referencias a notas de medios franceses y paraguayos que difundieron las declaraciones de Dugarry y rápidamente se volvió viral. Mientras algunos usuarios respaldaron su respuesta, otros cuestionaron el contenido del mensaje por su carácter racista.

El episodio se suma a una serie de cruces protagonizados recientemente por Chilavert. En los últimos días había mantenido un fuerte enfrentamiento público con el entrenador Gustavo Alfaro y también había criticado al arquero Orlando Gil, lo que motivó incluso una defensa pública por parte de la esposa del futbolista.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio, desde las 18:00 (hora de Argentina), en el Philadelphia Stadium, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Con información de la agencia Noticias Argentinas