Con Lionel Messi a la cabeza, Scaloni confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La lista de convocados

Arqueros

. Emiliano “Dibu” Martínez – Aston Villa

. Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

. Juan Musso – Atlético de Madrid

Defensores

. Gonzalo Montiel – River

. Nahuel Molina – Atlético de Madrid

. Lisandro Martínez – Manchester United

. Nicolás Otamendi – Benfica

. Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

. Cristian ‘Cuti’ Romero – Tottenham

. Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

. Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

. Giovani Lo Celso – Betis

. Leandro Paredes – Boca

. Rodrigo De Paul – Inter Miami

. Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

. Enzo Fernández – Chelsea

. Alexis Mac Allister – Liverpool

. Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

Delanteros

. Lionel Messi – Inter Miami

. Nicolás González – Atlético de Madrid

. Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

. Lautaro Martínez – Inter de Milán

. José Manuel ‘Flaco’ López – Palmeiras

. Julián Álvarez – Atlético de Madrid

. Thiago Almada – Lyon

. Nico Paz – Como 1907

Con información de la agencia Noticias Argentinas