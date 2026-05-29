Quebró Farmacias Doctor Ahorro y dejó a más de 330 trabajadores en la calle

Farmacias Dr. Ahorro quebró tras 24 años de actividad en el país, cerró todas sus sucursales y dejó a cientos de trabajadores en la calle.

La decisión fue oficializada por el Juzgado Comercial N°23, que decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina S.A., razón social de la cadena de capitales mexicanos que desembarcó en 2002 con un modelo de venta de medicamentos genéricos a bajo costo.

La empresa llegó a contar con 47 locales en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en una referencia para miles de familias que buscaban medicamentos accesibles. Sin embargo, en medio de la caída del consumo, el endeudamiento y la recesión, el histórico “Doctor Ahorro” tampoco logró sobrevivir.

Más de 330 despidos

El cierre definitivo dejó un saldo de más de 330 trabajadores despedidos, muchos de ellos sin cobrar indemnizaciones, salarios adeudados ni aportes previsionales. Según denunciaron los empleados, la empresa venía aplicando un proceso de vaciamiento desde hace meses.

«La empresa cerró locales, cambió candados y dejó pertenencias de los trabajadores adentro. Nos enteramos prácticamente de un día para el otro», denunciaron trabajadores.

Movilización

Frente a este escenario, los empleados realizaron protestas y movilizaciones frente a la sucursal de Chacarita para reclamar el pago de los haberes adeudados y exigir que la Justicia investigue un presunto vaciamiento empresarial.

Los trabajadores también apuntan contra la conducción de la firma por haber intentado desprenderse de activos y sucursales antes de la quiebra. Según denunciaron, varios locales ya aparecieron en alquiler incluso antes de que se formalizara el proceso judicial.

Una caída que refleja el derrumbe del consumo

Desde la empresa argumentaron que la quiebra se produjo por la «imposibilidad material e irreversible» de continuar operando en el país. El caso de Dr. Ahorro se suma a una lista cada vez más extensa de cierres, despidos y crisis empresariales que atraviesan distintos sectores de la economía argentina.

Con información de agencia MundoGremial