Por la alta morosidad, el FMI pidió mayor supervisión al Gobierno sobre fintech y billeteras virtuales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el Gobierno realice una mayor supervisión sobre las fintech y billeteras virtuales, en un contexto donde la morosidad se encuentra en aumento y tocó niveles que no se registraban desde hace 20 años.

El organismo multilateral dedicó un tramo de su staff report en donde puso el foco en las entidades no bancarias.

En el documento, que difundió el pasado viernes, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”.

Allí, el organismo que dirige Kristalina Georgieva detalló que el crédito no bancario representa el 15% del crédito bancario total e indicó que «se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias» con el objetivo de «garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados, así como de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)».

En el mismo apartado incluyó, además, a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

El Fondo reconoció los avances que está realizando el Gobierno para fortalecer el mercado de capitales, aunque adelantó que esperan que tome más tiempo de lo normal dada la “larga historia de inestabilidad” del país, por lo que deberá “ser gestionado cuidadosamente para evitar incrementar las vulnerabilidades macroeconómicas”.

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron un salto en el nivel de morosidad en las familias que alcanzó el 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes de 2025 (3,3%).

Para el sector privado en general subió 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al 7%.

“A medida que avance la estabilización y se reconstruyan las reservas, creen que podría considerarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, basándose en la experiencia de otras economías altamente dolarizadas como Perú y Uruguay”, aseveró el FMI.

Frente a esto, el organismo resaltó los marcos regulatorios y de supervisión que están llevando a cabo las autoridades nacionales para ejecutar una “expansión responsable” del crédito bancario.

“Más en general, y con el objetivo de apoyar un crecimiento más sostenible, las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas