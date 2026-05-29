¿Cuánto aumentarán el gas y la luz desde este lunes 1ro de junio?

Las tarifas de gas subirán 2,81% promedio y las de electricidad 1,5% en el AMBA. Los entes reguladores oficializaron los nuevos cuadros tarifarios.

El Gobierno nacional oficializó este viernes los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas que comenzarán a regir desde el lunes 1° de junio para usuarios residenciales y comerciales. La medida fue publicada mediante una serie de resoluciones en el Boletín Oficial, estableciendo subas de más del 4,5% en electricidad y del 4,4% en gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque la aplicación de bonificaciones reduce el impacto final. Según informaron fuentes oficiales, las facturas de gas aumentarán 2,81% en junio, mientras que las de electricidad lo harán 1,5%.

De esta forma, la factura media de la red de gas tendrá un alza por encima de la inflación de mayo, que se estima menor al 2,6%. En cambio, la de electricidad se ajustará por debajo de esa misma referencia. El Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en ambos servicios para amortiguar los efectos de la inflación, según indicaron desde la Secretaría de Energía.

Bonificaciones para usuarios subsidiados

La actualización tarifaria llega luego de que la Secretaría de Energía extendiera durante junio una bonificación adicional del 25% para usuarios residenciales subsidiados en el consumo de gas natural. Además, el Gobierno dispuso un descuento extra del 11,97% sobre el componente eléctrico para determinados sectores alcanzados por los subsidios energéticos.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) sostiene que las bonificaciones «aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar», según lo previsto en el decreto 943/25. Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

Aumento en las tarifas de luz para el AMBA

El ENRGE aprobó los nuevos cuadros tarifarios que deben aplicar las distribuidoras de todo el país desde junio. Las resoluciones 25 y 26 establecieron incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD) para las principales distribuidoras eléctricas del AMBA. En el caso de Edesur, el aumento será del 4,68%, mientras que para los usuarios de Edenor la suba alcanzará el 4,75%.

Para los usuarios residenciales de Edenor, la categoría R1 —correspondiente a consumos de hasta 150 kWh mensuales— tendrá un cargo fijo de $1.661,69 y un cargo variable de $71,518 por kWh. En tanto, para los clientes de Edesur de la misma categoría, el cargo fijo será de $1.629 y el cargo variable ascenderá a $70,513 por kWh. Las tarifas finales pueden variar según el nivel de subsidios y el consumo registrado por cada usuario.

Los nuevos valores del gas natural

En paralelo, el ENRGE oficializó los nuevos valores para las distribuidoras de gas natural en el AMBA, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030. Para el caso de Metrogas, que distribuye en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano bonaerense, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (consumo bajo): $4.151,79 en CABA y $4.794,64 en el conurbano bonaerense. Categoría R4 (consumo alto): hasta $99.190,28 en la Ciudad de Buenos Aires y $53.903,91 en el Gran Buenos Aires. Según el Gobierno, estos montos representan un incremento promedio del 4,4% respecto de mayo.

Para los usuarios de Naturgy Ban, que distribuye en 30 municipios del norte y el oeste del conurbano, la resolución 38 del ENRGE estableció que los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán: Categoría R1: $3.401,41 y Categoría R4: hasta $36.423,39.

El contexto de los subsidios energéticos

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16% del PIB. Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro del gas natural.

Los nuevos cuadros tarifarios incorporan la revisión quinquenal de cada distribuidora y ajustes en el segmento de las transportadoras. El esquema forma parte del proceso de actualización gradual impulsado por el Gobierno nacional para reducir subsidios energéticos y recomponer ingresos de las empresas prestadoras. La Revisión Quinquenal de Tarifas contempla ajustes mensuales automáticos hasta 2030, con revisiones periódicas sobre costos de distribución, transporte y generación. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es «garantizar la sustentabilidad del sistema energético y mantener la calidad del servicio», aunque las subas continúan impactando en el gasto mensual de hogares y comercios.