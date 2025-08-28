Si estás evaluando un seguro contra todo riesgo de moto y su precio, conviene entender exactamente qué protege y cómo se calcula el costo. En Argentina, estas pólizas apuntan a cubrir tu moto, tu responsabilidad frente a terceros y una serie de imprevistos que pueden desordenarte el mes.

Acá vas a encontrar qué incluye, cuándo conviene y cómo estimar lo que vas a pagar, sin hablar de números.

¿Qué cubre realmente un contra todo riesgo?

A diferencia de un terceros o terceros completo, la cobertura total moto extiende la protección a daños propios, más allá de la responsabilidad civil obligatoria. Esto significa que, si tenés un choque y sos responsable, la aseguradora puede cubrir la reparación de tu moto dentro de los límites y condiciones de la póliza. También suele contemplar robo, incendio y eventos climáticos severos.

En el universo del seguro de moto, “contra todo riesgo” no significa “sin límites”. Vas a encontrar topes por pieza, franquicias y exclusiones (por ejemplo, uso competitivo o modificaciones no declaradas). Por eso es clave mirar la letra chica y, sobre todo, entender cómo aplica cada cobertura en siniestros parciales y totales.

Cómo funciona seguro total en la práctica

Cuando hay un siniestro, el proceso estándar incluye denuncia, inspección, verificación de daños y autorización de reparación. Esta lógica de cómo funciona seguro total afecta tiempos y la porción que pagás con franquicia. Si la póliza trabaja con talleres concertados, agiliza repuestos y mano de obra; si te dejan elegir taller, puede subir la franquicia o cambiar los tiempos.

Daños cubiertos moto comunes en un contra todo riesgo:

Colisión con daños propios (parciales y totales).

Robo total y, según plan, robo parcial de partes.

Incendio y actos de vandalismo (según condiciones).

Granizo, inundación u otros fenómenos de la naturaleza.

Rotura de accesorios declarados (baúles, parabrisas, defensas).

Responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados.

Tip: un seguro integral moto robusto suele sumar asistencia en ruta (grúa, cerrajería), cobertura del casco e incluso protección para el conductor, con límites específicos.

¿Cuándo conviene contratarlo?

Conviene cuando el valor de tu moto y tu exposición diaria justifican el nivel de protección: uso intenso en ciudad, estacionamiento en vía pública, recorridos nocturnos o trabajo de mensajería elevan la probabilidad de siniestros.

También es recomendable si tu moto es nueva, de alta cilindrada, con repuestos costosos o con accesorios que querés asegurar.

Si tenés una moto de uso ocasional, con guarda bajo techo y un perfil de manejo conservador, quizás un terceros completo bien armado alcance.

Aun así, el beneficio del seguro contra todo riesgo es la previsibilidad: ante un golpe siendo responsable, no tenés que financiar toda la reparación. Pagás la franquicia acordada y el resto lo asume la aseguradora.

Fuente: Pexels

Cómo estimar el costo sin hablar de precios

El costo se arma con múltiples variables. Primero, la suma asegurada: año, marca, modelo y equipamiento influyen porque determinan el valor de reposición. Segundo, tu perfil y hábitos: domicilio, edad, historial de siniestros y kilometraje anual pesan en la evaluación del riesgo. Tercero, el uso declarado: no es lo mismo paseo que trabajo diario tipo delivery.

Además, impactan la franquicia y los servicios incluidos. A mayor franquicia, menor prima, pero lleva un mayor desembolso en caso de siniestro. Paquetes con ampliaciones (casco, indumentaria, daños totales por inundación sin deducible, moto sustituta) suben el costo. También suma si pedís rastreador, cobertura de accesorios o ampliás la RC más allá del mínimo legal.

Para ajustar la cobertura total moto a tu realidad, declarí tus accesorios y el lugar habitual de guarda. Si guardás bajo techo y colocás medidas antirrobo (traba, alarma, rastreo), algunas aseguradoras mejoran las condiciones. En zonas con mayor índice de robo, la tarifa puede subir o requerir dispositivos de seguimiento; declararlo te evita problemas al cobrar.

Comparación con otras coberturas

Terceros (Responsabilidad Civil): cubre daños que le causás a otros, pero no paga la reparación de tu moto si sos responsable. Es la base legal, económica, pero limitada ante un choque propio.

Terceros completo: agrega robo e incendio y, a veces, granizo o cristales. Queda a mitad de camino: útil si el principal riesgo es el hurto, pero no cubre tus daños por choque siendo responsable.

Contra todo riesgo: suma daños propios y amplía eventos. El diferencial está en la tranquilidad frente a choques con culpa y en los beneficios seguro contra todo riesgo (talleres, grúa, cobertura de accesorios, ampliaciones de RC).

En modelos premium o motos nuevas, un seguro integral moto hace más sentido: el costo de una reparación de carenados, suspensiones o electrónica puede ser alto, y la protección evita un impacto fuerte en tu bolsillo.

Consejos para optimizar la póliza

Ajustá la franquicia a tu tolerancia al riesgo: si manejás mucho en ciudad, una franquicia moderada equilibra costo y exposición.

Chequeá redes de talleres: un buen ecosistema técnico reduce tiempos y dolores de cabeza.

Declarar uso real y accesorios: si no figuran, no están cubiertos.

Revisá límites por pieza: carenados, faros y electrónica tienen topes; que sean acordes a tu modelo.