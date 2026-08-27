Trump ‘ningunea’ a Javier Milei y premia a Lula: Argentina afuera del cupo de importación de carne y Brasil adentro

El gobierno de Estados Unidos habilitó un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles para contener los precios internos, pero excluyó a la Argentina de Milei pero sín incluyó al Brasil de Lula, entre otros.

La administración de Donald Trump formalizó a través de un decreto presidencial la apertura de un contingente arancelario adicional destinado a incrementar la oferta de carne vacuna en el mercado estadounidense. La medida, que busca atenuar los precios récord que afectan a los consumidores locales, establece que el volumen total podrá ser aprovechado exclusivamente por países que no cuentan con cupos propios dentro del sistema de contingentes arancelarios vigente con Estados Unidos.

La decisión de la Casa Blanca respondió a una situación crítica en la ganadería estadounidense. El stock ganadero se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, mientras que el Departamento de Agricultura proyecta una caída del 4% en la producción nacional de carne vacuna para diciembre de 2026 en comparación con el año anterior. Este escenario de escasez, impulsado por sequías, incendios forestales en zonas productoras y restricciones a la importación de ganado desde México para evitar la propagación del gusano barrenador, motivó al gobierno norteamericano a buscar proveedores alternativos.

El nuevo cupo, denominado técnicamente «Otros países o áreas», fue diseñado para beneficiar a naciones que no poseen acuerdos preferenciales específicos con Estados Unidos. Según el Consejo de Importación de Carne de América, los países habilitados para acceder a este contingente son Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos. Quedaron excluidos Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que ya disponen de cupos arancelarios propios negociados previamente.

Argentina mantenía desde hace años un cupo de 20.000 toneladas anuales libres de arancel para ingresar carne vacuna a Estados Unidos. En febrero pasado, la administración de Trump acordó con el gobierno argentino una ampliación significativa de ese beneficio, elevándolo a 80.000 toneladas anuales sin aranceles. Ese acuerdo bilateral impulsó un crecimiento exponencial de las exportaciones argentinas hacia el mercado norteamericano durante 2026.

Cifras récord en las exportaciones argentinas

Durante los primeros siete meses del año, la Argentina embarcó 67.118 toneladas de carne vacuna hacia Estados Unidos, lo que representó un incremento del 202,6% en comparación con las 22.183 toneladas enviadas en el mismo período de 2025. Ese desempeño consolidó a Estados Unidos como el segundo destino más importante para la carne argentina, detrás de China.

El consultor ganadero Victor Tonelli minimizó el impacto de la exclusión argentina del nuevo cupo temporal en declaraciones a Infobae. «Está casi hecho medida de Brasil», dijo Tonelli. «La va a disfrutar también Paraguay, y seguramente algunos países de Centroamérica que exportan en sin cuota directa. A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no estar no nos va a afectar en nada. Si hubiera venido, bienvenido, algo hubiéramos metido por ese lado, pero tenemos cuota todavía de las 80.000, y también de las 20.000. Así que no nos cambia mucho», agregó el especialista.

El nuevo contingente entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá por un plazo de 90 días. El mecanismo de asignación funcionará bajo el criterio de «primero llegado, primero servido», estructurado en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas cada uno. El primer tramo estará disponible del 1 al 30 de septiembre; el segundo, del 1 al 30 de octubre; y el tercero comenzará el 31 de octubre y permanecerá vigente hasta que se complete el volumen asignado o hasta el 30 de noviembre.

El objetivo de la Casa Blanca: contener precios

La proclamación presidencial estableció que la carne importada deberá corresponder a recortes magros destinados exclusivamente a la elaboración de carne molida, que luego se mezclará con producto estadounidense. El texto oficial indica que la iniciativa busca que estos cortes se comercialicen con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación.

La Casa Blanca proyecta que la ampliación temporaria del contingente permitirá incrementar alrededor de un 10% la oferta de carne vacuna respecto de las proyecciones actuales. Estados Unidos se mantiene como el mayor consumidor mundial de carne vacuna por volumen y el segundo en términos de consumo per cápita, lo que explica la urgencia del gobierno norteamericano por garantizar el abastecimiento interno.

El texto firmado por Trump también subraya que la medida no busca afectar significativamente el mercado de hacienda para engorde ni perjudicar a los productores estadounidenses. Por el contrario, la administración sostiene que desde el regreso del presidente republicano al poder comenzó a observarse, por primera vez desde 2018, un aumento en la cantidad de cabezas de ganado y una mayor retención de vaquillonas entre los productores.

El documento presidencial enumera otras iniciativas destinadas a respaldar al sector ganadero, como incentivos fiscales, reducción de regulaciones, fortalecimiento del seguro agrícola, protección contra el gusano barrenador y acciones para combatir prácticas anticompetitivas en la cadena de comercialización. La medida mantiene intactos los compromisos asumidos con las naciones que poseen tratados de libre comercio con Estados Unidos o que ya disponen de cuotas específicas para exportar carne vacuna.

La posición argentina: un cupo propio y en expansión

La exclusión del nuevo contingente temporal no responde a una sanción comercial ni a una decisión política adversa hacia la administración de Javier Milei. Según la información oficial, la Argentina no fue incluida porque ya posee un cupo arancelario propio que fue ampliado en febrero pasado. Ese acuerdo bilateral, alcanzado entre ambos gobiernos, permitió elevar el volumen de exportación libre de aranceles de 20.000 a 80.000 toneladas anuales, un beneficio que los frigoríficos argentinos ya comenzaron a aprovechar con éxito.

La expectativa de los exportadores argentinos era continuar incrementando los envíos hacia Estados Unidos en un contexto de crecimiento sostenido. Sin embargo, el nuevo cupo temporal quedó reservado para otros proveedores que no contaban con acceso preferencial al mercado estadounidense. El gobierno de Trump justificó la decisión en la necesidad de equilibrar el suministro interno y aliviar la presión sobre los precios que enfrentan los consumidores norteamericanos.