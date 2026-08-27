Los Universitarios pararon y le avisaron a Milei que “la deuda pone en riesgo el funcionamiento del sistema”

Los Universitarios pararon y le apuntaron a Milei que “la deuda pone en riesgo el funcionamiento del sistema”.

La primera jornada del paro universitario de 48 horas se realizó este jueves, medida que continuará este viernes, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue convocada por los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y tiene dos exigencias centrales: la implementación de la norma que garantiza la financiación de las casas de altos estudios y mejoras salariales para el sector.

“Estamos reclamando una recomposición salarial que nos adeuda el Gobierno nacional. Desde que inició este Gobierno hemos sufrido una caída de más del 50%”, marcó una docente de Córdoba en declaraciones televisivas.

Y agregó: “El último 10 de junio pudimos avanzar en una negociación paritaria que fue la primera mesa de negociación en estos dos años y medio. Allí pudimos recomponer un 21%, pero todavía se nos debe más del 32% de aumento”.

Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, recalcó en diálogo con la prensa: “La deuda del gobierno con las universidades crece y pone en riesgo el funcionamiento del sistema, por eso las universidades de todo el país estamos de paro total”.

Y añadió: “Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se suma la falta de envío de los fondos comprometidos desde junio para gastos de funcionamiento y hospitales. Además todo el sistema universitario está mirando con atención los movimientos que el gobierno haga en relación al presupuesto que presente”.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) resaltaron que la adhesión a la medida es “casi total” y advirtieron que el conflicto continúa debido al deterioro de los salarios y el incumplimiento de la Ley de Finaciamiento que, según los gremios, debería haber generado una recomposición tanto para los trabajadores como para las universidades.

Con información de la agencia Noticias Argentinas