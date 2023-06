Cristina apuntó contra Scioli y Cía por la amenaza de judicializar la interna oficialista

Desde Santa Cruz, Cristina Kirchner habló por primera vez desde la presentación de alianzas para las PASO y dejó críticas para Daniel Scioli, Martín Guzmán y Alberto Fernández, sin mencionarlos. No habló sobre candidatos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este jueves desde Santa Cruz durante un acto con la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro Gabriel Katopodis, contra el precandidato presidencial del oficialismo Daniel Scioli, por amenazar con judicializar las reglas de juegos electorales en la flamante Unión por la Patria y le reprochó que no haya acudido a la Justicia para que se esclarezca su intento de magnicidio.

«Cuando uno escucha que desde el propio partido político de uno alguien amenaza con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado, y lo que me ha pasado…hablo del intento de asesinato (…) hay algunos que no pusieron empeño en eso pero sí en ir al Partido Judicial…», dijo la exmandataria en una clara alusión a Daniel Scioli y a su sector.

«Cuando a uno lo votan, sepa que está votando y que ese voto será honrado en una banca o en la Casa Rosada», añadió en otra afirmación que se relacionaba al Presidente y su espacio.

Luego se concentró en los ministros y otros funcionarios que renunciaron al Gobierno después de sus críticas: «El problema fue que no funcionaban los que estaban manejando la tarasca»

«La responsabilidad es gobernar»

Sobre las PASO, opinó: «Cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, la responsabilidad es gobernar» pero claró: «esa idea es mía». Esta frase también apuntaba a Alberto Fernández que trabaja para la candidatura de Scioli y militó las primarias en la coalición oficialista contra el deseo del kirchnerismo, de los gobernadores y de Sergio Massa de consensuar una lista única.

«Mientras que me tocó ser Presidenta la responsabilidad fue gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad», agregó.

En otra alusión a Alberto Fernández, apuntó: «Hay que ejercer con responsabilidad y hacer las cosas que se tengan que hacer para ejercer precisamente esa responsabilidad que la gente confirió en un momento muy difícil»

Sobre el acuerdo con el FMI que hizo la gestión de Martín Guzmán, dijo que en su momento advirtió: «ojo con lo que se firma y me dijeron ‘quedate tranquila, Cristina'», pero aclaró que «esto no significa que no hay que pagar«.