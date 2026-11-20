La medida, que afecta a más del 40% de la plantilla del establecimiento de Tenaris SIAT, del Grupo Techint, comenzará a ejecutarse esta semana tras quedar fuera de la licitación del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro.

La empresa Tenaris SIAT, que pertenece al Grupo Techint de Paolo Rocca, notificó el despido de 150 trabajadores de su planta ubicada en Valentín Alsina. La determinación golpeará a una dotación integrada actualmente por alrededor de 350 empleados, poniendo en riesgo más del 40% de las fuentes laborales del establecimiento.

La confirmación de las cesantías fue ratificada por Dylan Paz, delegado de la seccional Avellaneda-Lanús de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dentro de la fábrica, quien precisó que los despidos empezarán a ejecutarse a partir de esta misma semana y alcanzarán a trabajadores que cuentan con varios años de antigüedad en la compañía.

El impacto del gasoducto perdido y la propuesta sindical

De acuerdo con el diagnóstico de la representación gremial, el recorte de personal responde al abrupto descenso en el nivel de actividad de la planta luego de que la empresa no resultara adjudicataria de la provisión de caños para el proyecto del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la provincia de Río Negro. La pérdida de esa obra estratégica dejó sin carga productiva a las líneas de fabricación, que ya venían funcionando bajo un esquema de suspensiones rotativas durante los últimos meses para amortiguar la falta de pedidos.

Frente a este escenario, la UOM cuestionó la decisión patronal de avanzar con despidos masivos, argumentando que el holding posee el respaldo económico y financiero necesario para atravesar la coyuntura sin descargar el costo sobre las familias trabajadoras.

Como alternativa concreta para destrabar el conflicto, la organización sindical propuso prorrogar el actual régimen de suspensiones hasta el cierre del año. El planteo apunta a resguardar la totalidad de los puestos de trabajo vigentes mientras se definen nuevas licitaciones asociadas al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, las cuales permitirían reactivar la demanda de tubos y normalizar el ritmo productivo en Valentín Alsina.

La paradoja de Vaca Muerta y el avance importador

La situación en Tenaris SIAT vuelve a exponer las tensiones que enfrenta el entramado metalúrgico nacional frente al ingreso de importaciones. Desde el sindicato advirtieron que las políticas de apertura comercial impiden que el dinamismo del sector energético se traduzca en creación de trabajo argentino.

En ese sentido, los representantes de los trabajadores remarcaron la contradicción entre los niveles récord de perforación y extracción registrados en la cuenca neuquina y la parálisis de las fábricas locales proveedoras de insumos estratégicos. Mientras aguardan una respuesta favorable a la propuesta de sostenimiento laboral, desde la UOM ratificaron el acompañamiento gremial a los operarios afectados y aseguraron que continuarán con las gestiones para frenar las desvinculaciones.

Con información de agencia MundoGremial