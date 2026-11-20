Se trata de una caída del 6% respecto del total del sistema bancario. La destrucción se dio entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 cuando ya tenía meses de aprobada la Reforma Laboral de Milei.

La destrucción del empleo formal durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario, una caída del 6 por ciento. En el mismo período, 39.488 empresas dejaron de acreditar los salarios de sus trabajadores a través de entidades financieras, también un retroceso del 6 por ciento que es consistente con el número anterior.

Los datos surgen del último informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central, analizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundido por la diputada nacional Julia Strada.

Caída del empleo

La cantidad de cuentas sueldo pasó de 10.511.100 en diciembre de 2024 a 9.885.099 en agosto de 2026. Mientras tanto, las empresas que utilizan el sistema bancario para pagar remuneraciones disminuyeron de 662.181 a 622.693. La magnitud del retroceso refleja el deterioro del empleo registrado y permite aproximarse a la reducción del universo de empleadores formales. Vale remarcar que al final de ese momento la Reforma Laboral ya tenía varios meses de aprobada y no sirvió para detener la sangría.

El fenómeno coincide con otras estadísticas oficiales que muestran una contracción persistente del mercado laboral. Según un relevamiento de CEPA elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país. La reducción equivale al 4,4 por ciento del empleo comprendido en ese registro, que pasó de 9.857.173 trabajadores a 9.419.562.

La pérdida de puestos laborales estuvo acompañada por una disminución del número de empleadores. De acuerdo con la misma fuente, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de figurar 32.290 unidades productivas en los registros de la SRT, una contracción del 6,3 por ciento. La cantidad pasó de 512.357 a 480.067. Se trata de un indicador diferente al de las empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, aunque ambos exhiben una trayectoria descendente.

La PBA, la que más trabajadores perdió

La provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte fundamental de la actividad industrial argentina, sufrió especialmente este proceso. Según el Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 empleos registrados en unidades productivas, equivalentes al 25,9 por ciento de la reducción nacional. Durante ese período también desaparecieron 9.151 empresas del registro provincial, una disminución del 6 por ciento.

Con información de agencia Infogremiales