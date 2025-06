Daniel Sabsay: «Cristina Kirchner es una delincuente mayor», la Corte es «coherente»

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay defendió el accionar de la Corte Suprema y calificó a la expresidenta Cristina Kirchner de «delincuente mayor» y habló de «victimización».

El reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió con dureza al posible fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad que involucra a Cristina Kirchner, a quien describió como una «delincuente mayor». En declaraciones a Radio Rivadavia, el jurista respaldó la labor del tribunal y cuestionó las estrategias de defensa de la exmandataria.

Una condena esperada

Sabsay señaló que el proceso judicial contra Kirchner ha sido extenso y atravesó múltiples instancias. «Esto ha pasado por las manos de varios jueces. Ya he perdido la cuenta. Inclusive tardó demasiado tiempo», afirmó. Además, destacó que la ex vicepresidenta evitó inhabilitaciones previas gracias a que no regía la ley de Ficha Limpia cuando se presentó como candidata.

Sobre los reclamos de persecución política por parte de Kirchner, el abogado fue contundente: «La victimización es lo único que queda porque no tiene posibilidad de hacer frente con argumentos lógicos a todos los delitos que ha cometido».

La Corte bajo la lupa

Para Sabsay, el máximo tribunal actuó con inteligencia al resolver el caso en este momento electoral. «No es común que la Corte lo haga durante un periodo de elecciones. En general no se juega en periodos de elecciones, lo cual no me parece que esté bien. Me parece que esté bien lo que hizo ahora», sostuvo.

El constitucionalista consideró que, de haberse demorado la decisión después del 19 de julio (fecha límite para inscripción de candidaturas), habría sido más complicado aplicar una eventual inhabilitación.

Un fallo necesario

El jurista argumentó que, de no intervenir, la Corte se hubiera convertido en cómplice «por omisión» de lo que calificó como los crímenes de una «delincuente mayor». «No ha habido en nuestra historia una expresidenta, vicepresidenta, primera dama, que haya estado involucrada en semejantes delitos de una magnitud impensada», aseguró.

Sabsay celebró el rumbo del proceso judicial: «Me alegro mucho porque es lo que necesitamos los argentinos para confiar en la justicia, que es la llave maestra de una república. Sin justicia independiente y justa, valga la redundancia, no hay estado de derecho».

Críticas a las amenazas

El abogado también rechazó las declaraciones del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien advirtió sobre posibles reacciones populares si la Corte falla en contra de Kirchner. «Da asco escucharlo. Es increíble que hable de democracia. Lo primero que hay que hacer en democracia es respetar los fallos de los tribunales», sentenció.

Sabsay remarcó que el máximo tribunal ya rechazó recursos presentados por la defensa de Kirchner, lo que a su juicio refuerza la legitimidad del proceso. Su postura refleja un fuerte respaldo al sistema judicial en medio de un debate que divide aguas en la política argentina.