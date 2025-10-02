Denuncian a Luis Petri por un millonario desvío de fondos para un parking del Quilmes Rock

ATE destapó un supuesto escándalo de malversación de caudales públicos de $80 millones en el parking ilegal de un predio militar como estacionamiento para el Quilmes Rock.

El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta un nuevo escándalo por presunta malversación de caudales públicos tras la revelación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sobre un desvío de más de 80 millones de pesos en el uso ilegal de un predio militar como estacionamiento durante el último Quilmes Rock.

Este hecho, que puso en riesgo la seguridad nacional, se suma a las graves denuncias por el colapso financiero de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), donde la gestión de Petri transformó un superávit en una deuda de más de 200 mil millones de pesos en menos de dos años, con contratos millonarios a farmacéuticas que no entregaron medicamentos.

La denuncia por malversación, caratulada en la causa 3611/2025, será ampliada este lunes con pruebas documentales ante la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Santiago Schiopetto, en Comodoro Py. ATE ya presentó la acusación inicial ante la Oficina Anticorrupción, señalando el uso indebido de un playón del Ministerio de Defensa en Villa Martelli como parking durante cuatro noches del festival Quilmes Rock.

«El dinero no ingresó a las arcas públicas», denunció ATE

Según el gremio, ingresaron 500 autos por noche a 40.000 pesos cada uno, recaudando más de 80 millones en efectivo y débito. «Los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia», afirmaron, pero el dinero no ingresó a las arcas públicas y su destino es desconocido.

El caso compromete la seguridad nacional: los vehículos se estacionaron a metros de laboratorios balísticos, en la puerta de un polvorín, en calles internas y hasta en un helipuerto que sufrió destrozos. El coronel retirado Roberto Lloveras, a cargo del CITEDEF, reconoció un convenio con Seeker Parking, pero no lo presentó y el dinero recaudado no fue registrado, según ATE.

Luis Petri, en la mira por el vaciamiento de IOSFA

A este escándalo se suman las acusaciones por la debacle del IOSFA, denunciada por sus trabajadores y Rubén López, secretario general de ATE en el instituto.

En AM 750, López apuntó contra Petri: «No entendemos cómo esta gestión asumió con un superávit y hoy IOSFA tiene una deuda de más de 200 mil millones de pesos«.

En apenas 20 meses, la obra social pasó de ser superavitaria a un «desastre total», con afiliados sin cobertura ni medicamentos. López cuestionó contratos millonarios con la farmacéutica Suizo Argentina: «Gastaron en medicamentos que nunca fueron entregados».

Y añadió: «No publican las licitaciones, no muestran las contrataciones ni quién las firma ni a qué valores».

Con información de agencia Mundo Gremial